ಭೂಮಿಯ ಕೋರ್ - ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ನಡುವೆ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ದೇಶಗಳ ಅವಳಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿವೆ.
Published : September 20, 2025 at 6:15 PM IST
ಲಂಡನ್ : ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ’ಬಲ’ದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಣೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದೀಗ, ಭೂಮಿಯ ಕೋರ್ (ಮಧ್ಯಭಾಗ) ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ನಡುವೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2006 ಮತ್ತು 2008ರ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಬಂದ ದತ್ತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶವೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಟರ್ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಬಂಡೆಗಳ ರಚನೆಯು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು, ಸಾಂದ್ರವಾದಾಗ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಡೆದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಳಿ ಉಪಗ್ರಹಳಿಂದ ಪತ್ತೆ: ಭೂಕಂಪಗಳು, ಗ್ರಹದ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಭೂಮಿಯ ವಿವಿಧ ಪದರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಜಿಯೋಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
2002 ಮತ್ತು 2017ರ ನಡುವೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ರಿಕವರಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ (GRACE) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ದೇಶಗಳ ಜಂಟಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ರವಾನಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀರು ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು GRACE ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದತ್ತಾಂಶವು 2007 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯಾಂಟರ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪೆರೋವ್ಸ್ಕೈಟ್ ಎಂಬ ಖನಿಜವು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಂಡೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದವು. ಇದು ಕೋರ್-ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸರಪಣಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿರಬಹುದು. ಇದು ಸುಮಾರು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ವಿರೂಪಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಚಲನೆಯು 2007 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಕಾಂತೀಯ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಮಿ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಹಾದುಹೋಗಲಿದೆ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ: ಭೂಮಿಯ ಬಳಿ ಹಾದು ಹೋಗಲಿರುವ ಬೃಹತ್ ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹ ಅಂದಾಜು 120-280 ಮೀಟರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಜೆಪಿಎಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗವು ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
