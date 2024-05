ETV Bharat / technology

ಫಿಜಿಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್​ಲಿಂಕ್​ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೇವೆ; ಮಸ್ಕ್​ ಸಂತಸ - starlink is now available in Fiji

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 20, 2024, 11:39 AM IST