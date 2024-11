ETV Bharat / technology

ಮೊಟೊ ಎಐ ಬೀಟಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಘೋಷಿಸಿದ ಮೊಟೊರೊಲಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ

MOTO AI BETA PROGRAM: ಮೊಟೊರೊಲಾ ತನ್ನ ಮೊಟೊ ಎಐ ಬೀಟಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮೊಟೊನ ಮುಂಬರುವ ವಿಶೇಷ ಎಐ-ಚಾಲಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಗ್ಯಾಲೆಕ್ಸಿ ಎಐ ಮತ್ತು ಆಪಲ್​ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಟೊ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ Catch Me Up, Pay Attention ಮತ್ತು Remember This ಎಂಬ ಮೂರು ಹೊಸ ಎಐ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಬೀಟಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಖುಷಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದ್ರೆ ಮೊಟೊ ಎಐ ಬೀಟಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮೊಟೊ ಎಐ ಬೀಟಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ: ಮೊಟೊ ಎಐಗೆ ಮೊದಲ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವೇಶವು ಮೂರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಮೇಜ್​ಗಳು, ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು, ನೋಟ್ಸ್​ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಲು Remember This ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶರ್ಟ್‌ನ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್​ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಟೊ ಎಐನಲ್ಲಿ ಸೇವ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರವಾಸಿ ಉಡುಗೆ ಯಾವುದು ಎಂದು ಮೊಟೊ ಎಐಗೆ ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಆಗ ಮೊಟೊ ಎಐ ನಿಮಗೆ ನಿಖರವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Catch Me Up: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಬಹು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಲು ಮೊಟೊ ಎಐ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ನೀವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಓದದೆಯೇ ಚಾಟ್‌ನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ Catch Me Up ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.