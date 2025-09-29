ಲಿಯೊನಿಡಾಸ್ ಆಯುಧ ಅದ್ಭುತ!; ಒಂದೇ ಶಾಟ್ 49 ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಉಡಿಸ್!!
Leonidas Weapon: ಲಿಯೊನಿಡಾಸ್ನ ಆಯುಧವು ಒಂದೇ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ 49 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : September 29, 2025 at 3:17 PM IST
Leonidas Weapon: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಲೈವ್ ಫೈರ್ ಟ್ರಯಲ್’ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಯುದ್ಧ ತಜ್ಞ ಎಪಿರಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಿಯೊನಿಡಾಸ್ ಆಯುಧ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ 49 ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು (UAV) ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು. ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಲಿಯೊನಿಡಾಸ್ ಎಂದರೇನು?: ಲಿಯೊನಿಡಾಸ್ ಒಂದು ಹೈ-ಪವರ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ (HPM) ಆಧಾರಿತ ಆಂಟಿ-ಡ್ರೋನ್ ಆಯುಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 2022 ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಎಪಿರಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲಿಯೊನಿಡಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೆಮೊ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಿಯೊನಿಡಾಸ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯು 61 ಡ್ರೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 61 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಒಂದೇ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ 49 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.
ಇದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು?: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ‘ಲಿಯೋನಿಡಾಸ್’ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಬಲ್ಲದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇದು ವೆಚ್ಚ - ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಇತರ ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ದುಬಾರಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಹಿಂಡುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು.
ಥರ್ಮೋಪೈಲೇ ಕದನದಲ್ಲಿ ‘ಪರ್ಷಿಯನ್ ದಂಡಯಾತ್ರೆ’ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ಪಾರ್ಟಾದ ರಾಜನ ಹೆಸರು ‘ಲಿಯೋನಿಡಾಸ್’ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಲು ದೀರ್ಘ-ಪಲ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನಿಡಾಸ್ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ ?: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಈ ಆಯುಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 2022 ಆವೃತ್ತಿಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ಬಹು-ಗುರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ: ಇದು ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ವೇಗದ ಪರಿಣಾಮ: ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಶಕ್ತಿಯು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶ: ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಲಿಯೊನಿಡಾಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಸ್! ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಈಗ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್