ವಿಂಡೋಸ್ 10ಗೆ ಫ್ರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್; ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆತಂಕ

Microsoft Windows 10 support Issue: ವಿಂಡೋಸ್ 10ಗೆ ಫ್ರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ (IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2025 at 1:28 PM IST

Microsoft Windows 10: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಕುರಿತು ಇದು ಬಿಗ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್. ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 14ರಿಂದ ವಿಂಡೋಸ್ 10ಗೆ ಫ್ರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ 11ಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ 46.2ರಷ್ಟು ಜನರು ಇನ್ನೂ ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಂಡೋಸ್ 11ಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ವಿಧಾನವನ್ನು ‘ಬೂಟಾಟಿಕೆ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ವಿಂಡೋಸ್ 10 ಸಾಧನಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ 30 ಡಾಲರ್​ ಶುಲ್ಕವನ್ನೂ ಪತ್ರ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಫ್ರೀ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ‘ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು’ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

400 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಜಂಕ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯ: ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ವರದಿಗಳು ಪಬ್ಲಿಕ್​ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್​ ರಿಸರ್ಚ್​​ ಗ್ರೂಪ್​ (PIRG)ನಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಬಲ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು PIRG ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ‘ವಿಂಡೋಸ್ 11 ಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗದ 400 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು PIRG ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ (ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ) ದಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಳವಳ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

