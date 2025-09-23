ETV Bharat / technology

ತಗ್ಗಿದ JSW MG ಎಸ್​ಯುವಿಗಳ ಬೆಲೆ: ಆ ಮಾದರಿ ಮೇಲೆ 3.5 ಲಕ್ಷದವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​!

Mg Astor Price Cut: ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಬಳಿಕ JSW MG ಎಸ್​ಯುವಿಗಳು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರದಿಂದ 3.5 ಲಕ್ಷದವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..

MG GLOSTER MG HECTOR JSW MG MOTOR INDIA JSW MG ICE SUV PRICE
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಿಳಿದ JSW MG ಎಸ್​ಯುವಿಗಳು (Photo Credit- MG Motor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2025 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mg Astor Price Cut: ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತನ್ನ ಐಸಿಇ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಐಸಿಇ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 54,000 (54 ಸಾವಿರ) ರಿಂದ ರೂ. 3,04,000 (3 ಲಕ್ಷ 4 ಸಾವಿರ) ವರೆಗಿನ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬೆಲೆಗಳು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

‘ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಆಸ್ಟರ್, ಹೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನಯ್ ರೈನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಡೆಲ್​ಹಳೆಯ ದರಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಹೊಸ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ
MG Astorರೂ. 9.99 ಲಕ್ಷರೂ. 34 ಸಾವಿರರೂ. 9.65 ಲಕ್ಷ
MG Hectorರೂ. 14.49 ಲಕ್ಷರೂ. 49 ಸಾವಿರರೂ. 14.00 ಲಕ್ಷ
MG Glosterರೂ. 42.63 ಲಕ್ಷರೂ. 2.83 ಲಕ್ಷರೂ. 39.80 ಲಕ್ಷ

ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್​ ಮೊದಲು ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಕ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರು MG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ MG ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಹಕರು ರೂ. 3,50,000 ವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. JSW MG ಮೋಟಾರ್ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಆನ್-ರೋಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ತಿಂಗಳ EMI ಸೇರಿದಂತೆ ಆಕರ್ಷಕ ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮ, ‘JSW MG ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್’, ಅನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು SAIC ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು JSW ಗ್ರೂಪ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು. ಇದು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.

ಓದಿ: ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ ಸೀಸನ್​ ಆರಂಭ: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್​ ಗ್ಯಾಜೆಟ್​ಗಳು!: ಇಲ್ಲಿವೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್​​

For All Latest Updates

TAGGED:

MG GLOSTERMG HECTORJSW MG MOTOR INDIAJSW MG ICE SUV PRICEMG ASTOR PRICE CUT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಂದ್; ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ

ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?

18 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿವೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ?

ಇಂದು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ ಒಂದೇ: ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ ಗೊತ್ತೇ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.