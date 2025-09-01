OpenAI in Meta Apps?: ಮೆಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ತನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗೂಗಲ್ ಅಥವಾ ಓಪನ್ಎಐ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮೆಟಾದ ಹೊಸ ಎಐ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಮೆಟಾ ಸೂಪರ್ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ನ ನಾಯಕರು, ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಆಗಿರುವ ಮೆಟಾ ಎಐಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್-ಆಧಾರಿತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಗೂಗಲ್ನ ಜೆಮಿನಿ ಮಾದರಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೆಟಾ ಎಐ ಮತ್ತು ಮೆಟಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಎಐ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಓಪನ್ಎಐ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಚರ್ಚೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಗೂಗಲ್ ಅಥವಾ ಓಪನ್ಎಐನಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಮಾದರಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಮೆಟಾದ ಎಐ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಂತಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಲ್ಯಾಬ್ನ ಆದ್ಯತೆಯು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾದರಿ ಲಾಮಾ 5 ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮೆಟಾ ಒಳಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಹ್ಯ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಂತರಿಕ ಪರಿಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯ ಆಂತರಿಕ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಹಾಯಕರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಎಂದು ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
‘ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ AI ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಮೆಟಾ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ 2.5 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇಮೇಜ್ (ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ) ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಜೆಮಿನಿಯು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಪೋಸ್ಟ್: XAI ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೋಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್ನ ‘ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ’ AI ಉಪಕರಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜೆಮಿನಿ 2.5 ಹೊಂದಿದೆ. ಜೆಮಿನಿ ಇಮೇಜ್ ಜನರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 2.5 ಅಪ್ಡೇಟ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಡೀಪ್ಮೈಂಡ್ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಫೋಟೋ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಪೀಸ್ಗಳಿಂದ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಗಳವರೆಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಗೂಗಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
