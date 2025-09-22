ETV Bharat / technology

‘ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಡೆಮೊ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ವೈ-ಫೈ ಕಾರಣವಲ್ಲ’; ಮತ್ತೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Meta Smart Glasses: ಮೆಟಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳ ಡೆಮೊ ವಿಫಲವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಸಿಟಿಒ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ ಗ್ಲಾಸ್ (Photo Credit- Screengrab of Meta Connect Event Stream)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2025 at 11:52 AM IST

Meta Smart Glasses: ಮೆಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ 2025 ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೆಮೊ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮೆಟಾ ಸಿಟಿಒ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಬೋಸ್ವರ್ತ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೆಮೊ ವೈ-ಫೈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ವಿಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಮತ್ತು DDoS ನಂತಹ ರೇಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಕಂಪನಿಯು ಬುಧವಾರ ತನ್ನ ‘ಮೆಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ 2025’ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸಾಧನವು sEMG ರಿಸ್ಟ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಿಯಂತ್ರಕದಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ರಿಸ್ಟ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಲೈವ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನವು ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಮೊ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟ್ 2025 ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಡೆಮೊಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಡಜನ್​ಗಟ್ಟಲೇ ಇತರ ಟೆಕ್ ಡೆಮೊ ವೈಫಲ್ಯಗಳಂತೆ ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೆಮೊ ವಿಫಲವಾಯಿತು.

ನಡೆದಿದ್ದೇನು?: ಒಂದು ಡೆಮೊದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್​ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ ಜ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್‌ಕುಸೊ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ‘ಲೈವ್ AI’ ಅನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಮಾಡಲು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೆಟಾ ಸಿಟಿಒ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಬೋಸ್ವರ್ತ್ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ನಡುವಿನ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ ಡೆಮೊ ಕೂಡಾ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳು ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದವು. ಸಿಟಿಒ ಬೋಸ್ವರ್ತ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ವೈ-ಫೈ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಮೆಟಾ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳ ಡೆಮೊ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.

‘ಲೈವ್ AI’ ಅನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಮಾಡುವಂತೆ ಆರ್ಡರ್​ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಡಿ ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಗ್ಲಾಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ AI ಅನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ‘ಕಡಿಮೆ ಸಾಧನಗಳು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇದು ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ ಡೆಮೊ ವಿಫಲವೇಕೆ?: ‘ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಲ್​ ಕಾಲ್ಸ್ ಡೆಮೊದಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಕಂಡಿಶನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ದೋಷ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡೆಮೊ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್‌ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಆಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಲ್ಸ್​ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್​ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು. ಈ ದೋಷವನ್ನು ಮೊದಲು ಎಂದಿಗೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

‘ಮೆಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ 2025’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಡೆಮೊ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇ-ಬ್ಯಾನ್‌ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೆಟಾದ CTO ಉತ್ಪನ್ನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಡೆಮೊ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ದೋಷದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.

