ಗಂಟೆಗೆ 4,850 ರೂ. ಖರ್ಚು: ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತಿದೆ ಮೆಟಾ ಹಿಂದಿ ಎಐ ಚಾಟ್​ಬಾಟ್

Meta Hindi AI Chatbot: ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಮೇಟ್ ಕಂಪನಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.

META CEO MARK ZUCKERBERG HINDI AI CHATBOTS META AI CHATBOT IN HINDI META FACEBOOK INSTAGRAM WHATSAPP
ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಮೆಟಾ ಎಐ ಚಾಟ್​ಬಾಟ್​ (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2025 at 8:53 AM IST

2 Min Read

Meta Hindi AI Chatbot: ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಎಐ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಮೆಟಾದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

ಮೆಟಾ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 55 ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 4,850 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೆಟಾ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 4,850 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾಡುವುದೇನು?: ಮೆಟಾದಿಂದ ಗಂಟೆಗೆ 55 ಡಾಲರ್​ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಥೆ ಬರೆಯುವುದು, ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೆಸೆಂಜರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಭಾಷಾ ಆಧಾರಿತ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುವುದು ಮೆಟಾದ ಗುರಿ. ಅದು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಈ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮೆಟಾ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆರಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜುಕರ್​ಬರ್ಗ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಟಾ ಪ್ರಯೋಗ: ಮೆಟಾ AI ಪಾತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಮೊದಲಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಕೆಂಡಾಲ್ ಜೆನ್ನರ್, ಸ್ನೂಪ್ ಡಾಗ್ ಮತ್ತು ಟಾಮ್ ಬ್ರಾಡಿಯಂತಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. 2024ರಲ್ಲಿ, ಮೆಟಾ AI ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.

AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು: ಮೆಟಾ AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳು ಜನಾಂಗೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಮಾತನಾಡಿವೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಯುಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಮೆಟಾದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ! ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ದೂರು!!

