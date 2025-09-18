‘ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ಮೆಟಾ’! ವಾರ್ಷಿಕ ಈವೆಂಟ್ನ 'ಕನೆಕ್ಟ್'ನಲ್ಲಿ AI ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಅನಾವರಣ
Meta Connect 2025: ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಮೆಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ 2025 ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು, ಹೊಸ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು AI ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.
Published : September 18, 2025 at 9:03 AM IST
Meta Connect 2025: ಮೆಟಾ ತನ್ನ ‘ಕನೆಕ್ಟ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ AI-ಚಾಲಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್-ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿರದೆ, ಮಾನವ-ಯಂತ್ರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ಕ್ಕೆ ಮೆಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ 2025 ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು, ಓಕ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಸ್ಫೇರಾ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕಂಪನಿಯು ‘ಓರಿಯನ್’ ಎಂಬ AR ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಇದನ್ನು ‘ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು.
ಮೆಟಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣದೊಂದಿಗೆ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಕಂಪನಿಯ AI ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿತು. ಹೊಸ ಓಕ್ಲಿ ಮೆಟಾ ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ನಾವು ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಸ್ಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡುವ ಮೆಟಾ ನ್ಯೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೊಸ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಹಾರಿಜಾನ್ ಓಎಸ್ಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಡೆವಲಪರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅದು AI ರಚಿಸಿದ ಪ್ರಪಂಚಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ನಿ ಪ್ಲಸ್ನಂತಹ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಮ್ಹೌಸ್ನ ಭಯಾನಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ VR ಆವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಹೊಸ ಹಾರಿಜಾನ್ ಟಿವಿ ಹಬ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಮೆಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ 2025 ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಾದ್ಯಂತ ಕೀನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪರ್ ಸೆಷನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೀನೋಟ್ಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಹಾರಿಜಾನ್ ಮೂಲಕ ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಈವೆಂಟ್ನಂತೆ ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೆಟಾ ಡೆವಲಪರ್ಗಳ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು.
ಮೆಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ 2025ನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು!:
ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು: ಮೆಟಾ ‘ಹೈಪರ್ನೋವಾ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡವು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ AI ಮತ್ತು AR ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೇವ್ಗೈಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ‘ಮೆಟಾ ನ್ಯೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್’ sEMG ರಿಸ್ಟ್ಬ್ಯಾಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ ಜನರೇಷನ್ 2: ಈ ಹೊಸ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸಮಯ, ಹವಾಮಾನ, ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು, ಫೋಟೋ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಗಳು, ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು, ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ AI ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು WhatsApp ಮತ್ತು Instagram ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಮೆಟಾ ಹೊಸ ಶೈಲಿಗಳು, ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೀಮಿತ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ರೇ-ಬ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಹೊಸ AI-ಚಾಲಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು.
ಓಕ್ಲಿ ಮೆಟಾ ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು: ಓಕ್ಲಿ ಮೆಟಾ HSTN ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಓಕ್ಲಿ ಮೆಟಾ ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಸುತ್ತುವರಿದ ಛಾಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.
ಮೆಟಾ AI ಭವಿಷ್ಯ: ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಮೆಟಾವರ್ಸ್ ಪರಿಕರಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಹಾರಿಜಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೇರಿದೆ. ಇದು 3D ಪ್ರಪಂಚಗಳ AI ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹಾರಿಜಾನ್ ಟಿವಿ: ಡಿಸ್ನಿ ಪ್ಲಸ್, ಬ್ಲಮ್ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಇತರರಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮನರಂಜನಾ ಕೇಂದ್ರ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಮೆಟಾ ಕನೆಕ್ಟ್ 2025ರ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಿ. ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟಾ ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜುಕರ್ ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಭಾಷಣದ ನಂತರ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಹೊಸ ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಡಿಜೆ ಡಿಪ್ಲೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
