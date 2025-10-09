ETV Bharat / technology

ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌​ ಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್​ಬೈ! ಮಾರುತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಫುಲ್ ಎಥೆನಾಲ್​ ಕಾರು

Maruti Fronx Flex Fuel Car: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಮಾರುತಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರಹಿತ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ಕಾರು, ಆಟೊ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.

ಮಾರುತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಫುಲ್​ ಎಥೆನಾಲ್​ ಇಂಧನದ ಕಾರು (Photo Credit: Global Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 9, 2025 at 3:30 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 3:36 PM IST

Maruti Fronx Flex Fuel Car: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ದೇಶೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಥೆನಾಲ್‌ನಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನದ ಕಾರನ್ನು ಕಂಪನಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ 2025ರಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಕಾರನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಕಾರನ್ನು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು 1.2 ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು 1.5 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನದಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕಾರು 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುವ 1.2 ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ (ಅಂದರೆ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಎಥೆನಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 1.5 ಲೀಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಥೆನಾಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವಾಹನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಾರನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಗಾಳಿಯಿಂದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕುಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಈ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೂ ಸಹ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮಾರುತಿ ಹಾಲು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅನಿಲವನ್ನು ಸಿಎನ್‌ಜಿಯಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರವು ಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ದೇಶದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಜೀಪ್ ಕಂಪಾಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಡಿಷನ್​: ಏನುಂಟು ಗೊತ್ತಾ?

