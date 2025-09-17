ETV Bharat / technology

ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಡೆದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಹೊಸ SUV! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೇಫ್ಟಿ?

Global Ncap Crash Test: ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ನಡೆಸಿದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಹೊಸ SUV VICTORIS ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

MARUTI SUZUKI VICTORIS MARUTI SUZUKI VICTORIS PRICE GLOBAL NCAP CRASH TEST VICTORIS 5STAR SAFETY RATING
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ (Photo Credit: Maruti Suzuki)
Global Ncap Crash Test: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಾರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಶೈಲಿ, ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾದಂತಹ ದೇಶಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುತ್ತಿವೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಮೊದಲು ಭಾರತ್ ಎನ್‌ಸಿಎಪಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್‌ಸಿಎಪಿ ನಡೆಸಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಹೊಸ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್‌ಸಿಎಪಿ ವಿವಿಧ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು 34 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 33.72 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು 49 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 44.1 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಗೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾರುತಿ ವಾಹನಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ.

ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿ 16 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 15.66 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಬಲವಾದ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದರೂ ಕಾರಿನೊಳಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಸೈಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ 16 ರಲ್ಲಿ 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಬದಿಯಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದಾಗಲೂ ಕಾರು ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ 24/24 ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಚೈಲ್ಡ್​ ರೆಸ್ಟ್ರೈನ್ಟ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ನಲ್ಲಿ 12/12 ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದಿವೆ. ಇದು ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.

ಡಿಜೈರ್ ನಂತರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎನ್‌ಸಿಎಪಿಯಲ್ಲಿ ಫೈವ್​-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಧಿಸಿದ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಎರಡನೇ ಮಾದರಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಮೈಲೇಜ್ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ADAS) ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಿಕ್ಸ್​ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ EBD ಯೊಂದಿಗೆ ABS ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ.

ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಚಾಲಕನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಹನವು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಜಾರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ISOFIX ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಆಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ SUV ಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

MARUTI SUZUKI VICTORISMARUTI SUZUKI VICTORIS PRICEGLOBAL NCAP CRASH TESTVICTORIS 5STAR SAFETY RATINGSUZUKI VICTORIS CRASH TEST RATING

