ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಕಾರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಮಾರುತಿಯ ಈ ಕಾರು!

Maruti Suzuki S Presso: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಈಗ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಕಾರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರುತಿ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ-10 ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : September 25, 2025 at 2:02 PM IST
Maruti Suzuki S Presso Cheapest Car: ಭಾರತೀಯ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಅಗ್ಗದ ಕಾರು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳ ನಂತರ ಮಾರುತಿ ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ರೂಪಾಂತರಗಳು ರೂ. 1.20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಂಡಿವೆ.
ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ರೂ.3.50 ಲಕ್ಷ: ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಸುಧಾರಣೆಗಳ ನಂತರ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಈಗ ಕೇವಲ ರೂ.3.50 ಲಕ್ಷದಿಂದ (ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ಈಗ ರೂ. 3.70 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಕಾರಾಗಿದ್ದ ಆಲ್ಟೊ ಈಗ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ರೂ.1,30,000 ವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊವನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ರೂ.70,600 ರಿಂದ ರೂ.130,000 ವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ರೂ.3,49,000ಗೆ ಅಗ್ಗದ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಬಹುದು.
ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ vs ಆಲ್ಟೊ ಕೆ 10 ಬೆಲೆಗಳು (ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ, ಭಾರತ):
- ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊದ STD (O) 5MT ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ₹4,26,500 ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನು ₹3,49,000 ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ₹76,100 ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
- ಈ ಹಿಂದೆ ₹4,99,500 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ S-Presso LXI (O) 5MT ರೂಪಾಂತರವು ಈಗ ₹1,19,600 ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ₹3,79,900 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- VXI (O) 5MT ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ₹5,21,499 ಇತ್ತು. GST ಕಡಿತದ ನಂತರ ಅದರ ಬೆಲೆ ₹91,599 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಈಗ ₹4,29,900 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಈ ಹಿಂದೆ ₹5,50,500 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ S-Presso VXI+ (O) 5MT ರೂಪಾಂತರವು ಈಗ ₹4,79,900 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. GST ಕಡಿತವು ಅದರ ಬೆಲೆ ₹70,600 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
- S-Presso VXI (O) AGS ರೂಪಾಂತರವು ₹96,600 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ₹5,71,500 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇದು ಈಗ ₹4,74,900 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- GST ಕಡಿತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ₹6,00,500 ಇದ್ದ VXI+ (O) AGS ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹5,24,900 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ₹75,600 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
- ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊದ LXI (O) CNG 5MT ರೂಪಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ₹5,91,500 ಇತ್ತು. GST ಕಡಿತದ ನಂತರ ಇದರ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹1,29,600 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ₹4,61,900 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ₹6,11,500 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊದ VXI (O) CNG 5MT ರೂಪಾಂತರವು ಈಗ ₹5,11,900ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ರೂಪಾಂತರವು ₹99,600 ರಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಏಕೆ? ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ಮತ್ತು ಸೆಲೆರಿಯೊ ಈಗ ಆರು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ.28 ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಾರು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಅಗ್ಗದ ಕಾರು ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಈಗ ಎಸ್ಯುವಿ ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎತ್ತರದ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ಓವರ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಿಂದ ಕಾರಿಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಕಾರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಎಸ್ಯುವಿ ಶೈಲಿಯ ಕಾರು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಖರೀದಿದಾರರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಎಸ್ಯುವಿ ಶೈಲಿಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
