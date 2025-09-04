ETV Bharat / technology

ಆಗಸ್ಟ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುತಿಯ ಈ ಮಾಡೆಲ್​! - MARUTI SUZUKI CIAZ STOCK OVER

Maruti Suzuki Ciaz Stock Over: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾರಾಟದ ವರದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್​ವೊಂದರ ಮಾರಾಟ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಕುರಿತು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ (Photo Credit: Maruti Suzuki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 2:21 PM IST

2 Min Read

Maruti Suzuki Ciaz Stock Over: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊದಿಂದ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯವಲ್ಲದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಡಾನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಮಾರುತಿ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸೆಡಾನ್ ಸಿಯಾಜ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರು ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಿಯಾಜ್ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಡಾನ್ ಕಾರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕಾರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮಾರುತಿ ವಿವಿಧ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸೆಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರು ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸೆಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಏಕೈಕ ಕಾರು ಸಿಯಾಜ್. ಆದರೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರು ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯಾಜ್ ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಾರಾಟ ನಿಂತ ನಂತರ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕಾರನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 103 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 138 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ನಲ್ಲಿ 20.65 kmpl ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 20.04 kmpl ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ISO ಚೈಲ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಕರ್‌ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರಾಟ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

