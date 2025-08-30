Maruti Suzuki Jimny Temporarily Halted: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿ 5-ಡೋರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್-ರೋಡ್ SUV ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ತನ್ನ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ.. ಈ ಕಾರು ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಜಿಮ್ನಿ 5-ಡೋರ್ ಮಾದರಿಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿ XL ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.
ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಿ XL 5-ಡೋರ್ ಡೆಲಿವೆರಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದು ಸುಜುಕಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಮ್ನಿ XL ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿಸಿದ ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಸುಜುಕಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದರರ್ಥ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್ ಖರೀದಿ ಬಯಸುವವರು ಕಾಯುವ ಸಮಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಅಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಆದರೂ ಜಿಮ್ನಿ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರ ಕನಸಿನ ಕಾರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಜಿಮ್ನಿ 5-ಡೋರ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ರೂ. 12.76 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 14.96 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹೊಸ ಜಿಮ್ನಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 1.5-ಲೀಟರ್, 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 105 PS ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ ಮತ್ತು 134 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿಸಲು ಇದು ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್, ಇನ್ನೊಂದು 4-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು. ಇದು ನಗರ ಚಾಲನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಫ್-ರೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸರಿಯಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರುಗಳಂತೆ 16 ರಿಂದ 17 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 155 ಕಿಮೀ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಕೇವಲ 4.5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 60 ಕಿಮೀ / ಗಂ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಆಗಿದ್ದರೂ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 4 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ABS (ಆ್ಯಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್), 6 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, TPMS (ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್), EBD (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್), 3-ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು, ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು.
ಓದಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ 9 ಸೀಟರ್ ಟಾಟಾ ವಿಂಗರ್ ಪ್ಲಸ್: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ