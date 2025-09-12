26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, 7 ಸೀಟರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಆದ್ರೂ ತಗ್ಗಿದ ಈ ಕಾರು ಮಾರಾಟ!
7 ಸೀಟರ್, 26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಈ ಎಂಪಿವಿ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
Published : September 12, 2025 at 12:32 PM IST
Maruti Suzuki Ertiga: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಗಳು. ಚಿಕ್ಕವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಹಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಮಜವೇ ಬೇರೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಆನಂದದ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎರ್ಟಿಗಾ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎರ್ಟಿಗಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಟುಂಬ ಕಾರು ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ನೀಡಿದೆ. ವಿಶಾಲ ಆಸನ, ಬಹುಪಯೋಗಿ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18,445 ಯುನಿಟ್ ಎರ್ಟಿಗಾ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 18,580 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 135 ಕಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಶೇ 0.73ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎರ್ಟಿಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಎರ್ಟಿಗಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾಹನವಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವಾಹನ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾರಾಟ ಎಂದರೆ ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎರ್ಟಿಗಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾಹನವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದರ ಮಾರಾಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎರ್ಟಿಗಾ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 0.73ರಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಎರ್ಟಿಗಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಟಾಪ್ 10 ಕಾರುಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದು ಈMPVಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರ್ಟಿಗಾ ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರು ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನ. ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎರ್ಟಿಗಾದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 8.96 ಲಕ್ಷ, ಆದರೆ ಉನ್ನತ ಹಂತದ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 13,40,500 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).
ಈ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೂಪಾಂತರ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಎರ್ಟಿಗಾದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 8.80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಉನ್ನತ ಹಂತದ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 12.95 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಗಳು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಎರ್ಟಿಗಾದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎರ್ಟಿಗಾ ಸಿಎನ್ಜಿ ರೂಪಾಂತರಗಳು 26.11 ಕಿ.ಮೀ/ಕೆ.ಜಿ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರು ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಥವಾ 7 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹70 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್ ಇದು!