8 ಜನರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಹುದಾದ ಕಾರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್​ ಕೊಟ್ಟ Bharat NCAP

Bharat NCAP Safety Rating: ಭಾರತ್ ಎನ್ಸಿಎಪಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ ಎಂಪಿವಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 26, 2025 at 1:59 PM IST
Bharat NCAP Safety Rating: ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ನಂತರ ಈಗ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳು ಕೇವಲ ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೀರಿಸ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಮತ್ತು ಭಾರತ್ NCAP ನಡೆಸಿದ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಜೈರ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ನಂತಹ ಕಾರುಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪೂರ್ಣ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದವು. ಇದು ಮಾರುತಿಯ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾರುತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ MPV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ ಈಗ ಭಾರತ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರು ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾರುತಿ ತನ್ನ MPV ಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ವಿಕ್ಟೋ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಡಿಜೈರ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು ಮಾರುತಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶಿಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರತ್ NCAP ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ ವಯಸ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 32 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 30.43 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 49 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ 45 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಈ MPV ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಭಾರತ್ NCAP ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಿಕ್ಟೊದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಮುಂಭಾಗದ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 16 ರಲ್ಲಿ 14.43 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 16 ರಲ್ಲಿ 16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ವಾಹನವು ಅಸಾಧಾರಣ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ MPV ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 24 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಯಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ 12 ರಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ವಾಹನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು 13 ರಲ್ಲಿ 9 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟೊವನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ MPV 2.0-ಲೀಟರ್, ನಾಲ್ಕು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಂಜಿನ್ 184 bhpಯ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು MPV ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ವಿಕ್ಟೊ ಇ-ಸಿವಿಟಿ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಪಿವಿ ಕೇವಲ 9.5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-100 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಎಂಪಿವಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾಹನವು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 23.24 ಕಿ.ಮೀ. ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
