ಏನಿದು ವಿಚತ್ರ! ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ದೂರು!!

Mark Zuckerberg vs Mark Zuckerberg: ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 6, 2025 at 10:47 AM IST

2 Min Read

Mark Zuckerberg vs Mark Zuckerberg: ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಮೆಟಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಮೆಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೆಟಾದ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಅಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಎಂಬ ವಕೀಲರು ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಕಂಪನಿ ಮೆಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್​ ಪೇಜ್​ ಅನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಕೀಲರು ತನ್ನ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪೇಜ್​ ಅನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ: ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಎಲಿಯಟ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ನಡುವೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಎಂಬ ವಕೀಲರು ಇಂಡಿಯಾನಾಪೊಲಿಸ್‌ನ ಮರಿಯನ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಪೇಜ್​ ಅನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಪೇಜ್​ ಅನ್ನು 5 ಬಾರಿ ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಹೆಸರನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ವಕೀಲರು: ತನ್ನ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದರು. ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಡಿಲಿಟ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರ ಹಣವನ್ನು ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು 2017 ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟಾವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟಾ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಮೆಟಾ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಕೀಲರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ವಕ್ತಾರರು ವಕೀಲರ ಖಾತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ವಕೀಲರು ಇದರಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ, ಕಾನೂನು ಶುಲ್ಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

