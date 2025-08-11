Essay Contest 2025

ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ ಡಯಟ್​ ಸಲಹೆ: ಮೂರು ವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ! ಅಂತಹದ್ದೇನಾಗಿತ್ತು ಆತನಿಗೆ? - CHATGPT DANGEROUS DIET ADVICE

ChatGPT Dangerous Diet Advice: ನೀವು ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಎಐ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ನಿಂದ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಸಲಹೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೇ ಸ್ವಲ್ವ ಹುಷಾರ್​ ಆಗಿರಿ.. ಏಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ ಡಯಟ್​ ಸಲಹೆ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2025 at 7:41 AM IST

ChatGPT Dangerous Diet Advice: ಎಐ ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಯು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಡಯಟ್​ ಸಲಹೆಯು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಾಟ್‌ಜಿಪಿಟಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಆಹಾರದಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಆಹಾರದಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹಲವಾರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದನು. ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು. ಇದನ್ನು ಹೈಪೋನಾಟ್ರಾಮಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಎಐ ಜಾನ್ರೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಾ ವೈದ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಶಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ವರದಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣವು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಲ್ಲದೆ, ಎಐ ರಚಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಸೋಡಿಯಂನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಪರಿಹಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.

ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ ಸಲಹೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ?: ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಆಹಾರದಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಚಾಟ್​​ಜಿಪಿಟಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಐ ಉಪಕರಣವು ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿತು. ಇದು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್​ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಳಸಿದನು.

ಮಾನಸಿಕ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭ್ರಮೆಗಳು, ವ್ಯಾಮೋಹ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದಾಗ, ಅವರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಯದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲೂ ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸಿದ. ಆತ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.

ಆದರೆ ಆತಂಕ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಕಲೆಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು. ಅವು ಬ್ರೋಮಿಸಂನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ರೀಹೈಡ್ರೇಷನ್​ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊಲೈಟ್​ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸಿತು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬರಹಗಾರರು ಎಐ ಪರಿಕರಗಳಿಂದ ತಪ್ಪು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು. ‘ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಲ್ಲವು, ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ವರದಿಯು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿಯ ಡೆವಲಪರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ‘ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಏಕೈಕ ಮೂಲವಾಗಿ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಸೇವೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಷರತ್ತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ’ ಅಂತಾ ಓಪನ್​ಎಐ ಹೇಳಿದೆ.

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

