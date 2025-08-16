Mahindra Concept Models Unveiled: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೆಸರು ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಣಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ವಾಹನಗಳ ಪರಿಚಯ: ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ವಿಷನ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ವಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಅದ್ಭುತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಎಸ್ಯುವಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ವಾಹನಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಹೀಂದ್ರಾ ನಾಳೆಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಷನ್ ಎಸ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನೋಟ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಗರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಡಿ, ಸುಧಾರಿತ ಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಒರಟಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಏರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಡಿಎನ್ಎಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಿಷನ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳು: ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಲೇಯರ್ಡ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಲವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಲಿಮ್ LED DRL ಗಳು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳ ಕೆಳಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಾಹನಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಿಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ.. ಇದು X- ಆಕಾರದ ಜಾಲರಿಯ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ ಆದರೆ, ವಿಷನ್ X ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಿಲ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಟ್ವಿನ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಲೋಗೋ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗುರುತನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ BE 6 ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಒಳಗೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ 12.3-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ಗಾಗಿ. ಈ ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಚಾಲಕನಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಮುಂಭಾಗವು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೈಲಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಳೆಯ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ವಿಷನ್ ಎಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ.. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬೊಲೆರೊದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್-ಆಕಾರದ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಗ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೆಳಕಿನ ಸಹಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟ್ವಿನ್-ಪೀಕ್ಸ್ ಲೋಗೋ ಈ ಗ್ರಿಲ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಐಸ್ - ಕ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒರಟಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಏರ್ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ADAS ಸೆನ್ಸಾರ್ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಯಂತ್ರಯುಕ್ತ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ರೂಫ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಆಕ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಹಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಎಸ್ಯುವಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೆಡಿಷನ್ ರೆಡಿ ವೈಬ್ ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಫ್ಲಶ್-ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು, ಸ್ಲಿಮ್ ORVM ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ವಿಷನ್ ಎಸ್ಗೆ ಸೊಗಸಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಡ್ರೈವ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಲಗೈ ಡ್ರೈವ್, ಎಡಗೈ ಡ್ರೈವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಮುತ್ತಿನನಗರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಚಾಲಕರಹಿತ ಬಸ್ ಪರಿಚಯ!; ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್!?