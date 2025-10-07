ETV Bharat / technology

ಹೊಸ ಲುಕ್‌ನ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ, ಬೊಲೆರೊ ನಿಯೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ

Mahindra Launches Bolero Series: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ ಮತ್ತು ಬೊಲೆರೊ ನಿಯೋ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ (Photo Credit: Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 7, 2025 at 1:02 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 1:08 PM IST

Mahindra Launches Bolero Series: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ ಸೀರೀಸ್​ ಈಗ ಹೊಸ ಲುಕ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ 2025 ಥಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ ಮತ್ತು ಬೊಲೆರೊ ನಿಯೋ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ತಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನೋಟ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಜನರು ಇನ್ನೂ ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಈ ವರ್ಕ್‌ಹಾರ್ಸ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟದ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ.7.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ)ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಬಿ 8 ಟ್ರಿಮ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ.9.69 ಲಕ್ಷ. ಬೊಲೆರೊ ನಿಯೋ ಬೆಲೆ ರೂ. 8.49 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾರಿನ ಸವಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೊಲೆರೊ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್: ಹೊಸ ಬೊಲೆರೊದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿವೆ. ಇದು ಕ್ರೋಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ 5-ಸ್ಲಾಟ್ ಗ್ರಿಲ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. B6 ಟ್ರಿಮ್‌ನಿಂದ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯ. ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ B8 ಟ್ರಿಮ್ ಹೊಸ 16-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಳೆಯ ಡೈಮಂಡ್ ವೈಟ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ರಾಕಿ ಬೀಜ್ ಕಲರ್ಸ್​ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಳಾಂಗಣ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಹೊಸ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗಳು, USB-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಲೆಥೆರೆಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ/ಆ್ಯಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಿಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳಿಲ್ಲ. 1.5-ಲೀಟರ್, 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ (76 bhp ಪವರ್, 210 Nm ಟಾರ್ಕ್) ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ (ಯಾವುದೇ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಮಿಷನ್​ ಆಪ್ಶನ್​ ಇಲ್ಲ).

ಬೊಲೆರೊ ನಿಯೋ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್: ಬೊಲೆರೊ ನಿಯೋ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಬಾಡಿ-ಕಲರ್ಡ್​ ಗ್ರಿಲ್, ವ್ಹೀಲ್ ಆರ್ಚ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ORVM ಗಳು, ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ DRLಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ 15/16-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್​ ವೀಲ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂ ಜೀನ್ಸ್ ಬ್ಲೂ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಗ್ರೇ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಯೋ ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.

ನಿಯೋ ಕಾರಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಡ್​ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, 9-ಇಂಚಿನ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ISOFIX, ABS, EBD, ರಿಯರ್‌ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮರಾ, USB-C ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ಮಾದರಿಗಳು ಲೂನಾರ್ ಗ್ರೇ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಇತರ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮೋಚಾ ಬ್ರೌನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೊಂದಿವೆ.

ನಿಯೋ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್​ಫುಲ್​ 1.5-ಲೀಟರ್ mHawk 100 ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ (98 ರಿಂದ 100 bhp ಪವರ್, 240 ರಿಂದ 260 Nm ಟಾರ್ಕ್) ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ.

ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಸೆಮಿ-ಅರ್ಬನ್​ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು (ಬೊಲೆರೊ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಡಿ-ಆನ್-ಫ್ರೇಮ್ SUV ಆಗಿದೆ) ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಲ್ಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಆಶಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 56,233 SUV ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.

