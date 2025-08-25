Mahindra BE6 Batman Booking Record: ದೇಶೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪನಿ ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ BE 6 ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆವೃತ್ತಿ EV ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್ ಶೈಲಿ, ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸ್ಪರ್ಶಗಳು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಣೆ ನೀಡಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ EV ಅನ್ನು ಕೇವಲ 300 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.
ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಿನ ಕ್ರೇಜ್ ನೋಡಿದ ಕಂಪನಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 999 ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಬುಕಿಂಗ್ ವೇಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇಲ್ ಆದವು.
ಮೊದಲೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳು ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 135 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 999 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಗ ಮಹೀಂದ್ರಾ BE 6 ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆವೃತ್ತಿ EV ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
BE 6 ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆವೃತ್ತಿ EVಯ ವಿತರಣೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಆ ದಿನದಂದು ಅಧಿಕೃತ ವಿತರಣಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆವೃತ್ತಿಯ EV ರೂ. 27.79 ಲಕ್ಷಗಳ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಥೀಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ವಿಶ್ವದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಅಂಶಗಳು, ವಿಶೇಷ ಬೆಳಕಿನ ಸೆಟಪ್, ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ತರುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ EV ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
BE 6 ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆವೃತ್ತಿ 79kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ 286 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 380 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಯಂತಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ARAI ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಶ್ರೇಣಿ 682 ಕಿ.ಮೀ. ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕಂಡಿಷನ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 500 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ DC ಚಾರ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಶೇ 20ರಿಂದ 80ರವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ BE 6 ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಆವೃತ್ತಿ EV ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರೆನಾಲ್ಟ್: ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ