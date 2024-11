ETV Bharat / technology

ಪೆಟ್ರೋಲ್​-ಡೀಸೆಲ್​ಗೆ ಹೇಳಿ ಗುಡ್​ಬೈ: ಇವು ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್​ನಲ್ಲೇ 500 ಕಿ.ಮೀ ಚಲಿಸುವ ಮಹೀಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಾರುಗಳು!

By ETV Bharat Tech Team

Mahindra EV Cars Launched: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಎರಡು ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ದೇಶೀಯ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪೆನಿ ಮಹೀಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್​ ಮಹೀಂದ್ರ ತನ್ನ ಎರಡು ಹೊಸ ಇವಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ 'Mahindra XEV 9e' ಮತ್ತು 'Mahindra BE 6e' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.

'ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9e' ಡಿಸೈನ್​: ಹೊಸ XEV 9e ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್​ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು, ಇನ್​ವರ್ಟೆಡ್​ ಎಲ್-ಶೇಪ್​ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಡಿಆರ್‌ಎಲ್‌ಗಳು, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಬಾರ್, ಬ್ಯಾಕ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಬಂಪರ್‌ಗಳು, ಬ್ಲಾಂಕ್ಡ್-ಆಫ್ ಗ್ರಿಲ್, ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್​ನ ORVMಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್, ಸಿ-ಪಿಲ್ಲರ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ರಿಯರ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್ ಸೆಟಪ್, ಏರೋ ಇನ್ಸರ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಅಲಾಯ್​ ವ್ಹೀಲ್​ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಮಹೀಂದ್ರ XEV 9e' ಇಂಟೀರಿಯರ್: ಈ ಕಾರು ಎರಡು-ಸ್ಪೋಕ್ ಮಲ್ಟಿಫಂಕ್ಷನ್ ಫ್ಲಾಟ್-ಬಾಟಮ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವ್ಹೀಲ್, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ಲೆವೆಲ್ 2 ಎಡಿಎಎಸ್ ಸೂಟ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಡ್ಯುಯಲ್-ಝೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ತ್ರೀ-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್, ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್, ಟ್ವೀಕ್ಡ್​ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ನ್ಯೂ ಗೇರ್ ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಡಯಲ್‌ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ (EPB), 1400-ವ್ಯಾಟ್ ಹರ್ಮನ್-ಕಾರ್ಡನ್ ಮೂಲದ 16-ಸ್ಪೀಕರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಟೋ ಪಾರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಸವೆನ್​ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್ಸ್​, 65W ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಶೆಡೂಲ್ಡ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​ ಜೊತೆ ಫಂಕ್ಷನ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಪ್ರಿ-ಕೂಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದೆ.

'ಮಹೀಂದ್ರ XEV 9e' ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್: ಈ ಕಾರು 59kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟರ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. 228bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 380Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 656 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 140kW DC ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 20-80ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. 0-100 kmph ವೇಗವನ್ನು ಈ ಕಾರು 6.8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.

'ಮಹೀಂದ್ರ BE 6e' ಡಿಸೈನ್​: 'ಮಹೀಂದ್ರ BE 6e' ಕಾರನ್ನು 'BE 05' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಪೆ ಎಸ್‌ಯುವಿ. ಆಭರಣದಂತಹ ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು, ಹಿಂಭಾಗದ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಬಾರ್, ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ 20-ಇಂಚಿನ ವ್ಹೀಲ್ಸ್​ನಂತಹ​ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ. 'XEV 9e' ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 455 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 45 ಲೀಟರ್ ಫ್ರಂಕ್​ ಹೊಂದಿದೆ.