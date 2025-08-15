Mahindra BE 6 Batman Edition: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಕಾರನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು BE.6 ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್. ಈ ಕಾರು ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್, ಕಸ್ಟಮ್ ಡೆಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವ ಹಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ 300 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ 6 ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾರು ಪ್ರಿಯರು ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ರೂ. 27.79 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ. ಕಾರಿನ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಾರಿನ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ದಿನದಂದು ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷ ನೋಟದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಡೆಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ದಿ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ನ ಲೋಗೋವನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಫೆಂಡರ್ಸ್, ಹಬ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ವೀಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು 20-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
The wait was worth it. Meet the BE 6 Batman Edition in all its glory. Priced at ₹27.79 Lakh ex-showroom. Limited to 300 units. Booking starts on 23rd August 2025 and deliveries from 20th September 2025.— Mahindra Electric Origin SUVs (@mahindraesuvs) August 14, 2025
Know more: https://t.co/KQlugrEcGV#BE6BatmanEdition #DriveYourLegend… pic.twitter.com/CEC6AH79VN
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಗಳನ್ನು ಆಲ್ಕೆಮಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟಚ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್, ವಿಂಡೋಸ್, ರಿಯರ್ ವಿಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ರೂಫ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಲೋಗೋ, ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೇಗಿದೆ?: ಇದು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಲೇದರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಕ್ಸೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಇನ್-ಟಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸೀಟ್ಸ್, ಬೂಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಸಹಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಪಿನ್ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ + ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸಹ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ: ಈ ಇವಿಯ ಬುಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದರ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿತರಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20ರಿಂದ (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ BE 6 ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್ ಕೇವಲ ವಾಹನವಲ್ಲ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಯೋಗ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಡಾರ್ಕ್, ಬೋಲ್ಡ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 300 ಯುನಿಟ್ಸ್ ಸೀಮಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಇಂದಿನಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಜಾರಿ! ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಕೇವಲ 15 ರೂ., 7000 ಉಳಿತಾಯ!!