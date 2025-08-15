ETV Bharat / technology

ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ 6! ಕೇವಲ 300 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ!! - MAHINDRA BE 6 BATMAN EDITION

Mahindra BE 6 Batman Edition: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯು BE 6 ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ 6 (Photo Credit: X/Mahindra Electric Origin SUVs)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2025 at 8:12 AM IST

Mahindra BE 6 Batman Edition: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​ ಕಾರನ್ನು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು BE.6 ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್​. ಈ ಕಾರು ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಲರ್​, ಕಸ್ಟಮ್ ಡೆಕಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವ ಹಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ 300 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ 6 ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್​ ಅನ್ನು ವಾರ್ನರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾರು ಪ್ರಿಯರು ಈ ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ರೂ. 27.79 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ. ಕಾರಿನ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಾರಿನ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ದಿನದಂದು ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷ ನೋಟದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಫ್ರಂಟ್​​ ಡೋರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಡೆಕಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ರಿಯರ್​ ಡೋರ್​ನಲ್ಲಿ ದಿ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್‌ನ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ನ ಲೋಗೋವನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಫೆಂಡರ್ಸ್​, ಹಬ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ವೀಲ್​ಸ್​ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು 20-ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್​ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಇದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಲ್ಕೆಮಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಟಚ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್, ವಿಂಡೋಸ್​, ರಿಯರ್​ ವಿಂಡ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ರೂಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಲೋಗೋ, ಬ್ಯಾಕ್​ ಡೋರ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್​ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಹೇಗಿದೆ?: ಇದು ಚಾರ್​ಕೋಲ್​ ಲೇದರ್​ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್​ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಗೋಲ್ಡ್​ ಅಕ್ಸೆಂಟ್ಸ್​, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಇನ್-ಟಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸೀಟ್ಸ್​, ಬೂಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಮೇಲೆ ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಸಹಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಪಿನ್‌ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ + ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ವೆಲ್​ಕಮ್​ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸಿಟೀರಿಯರ್​ ಸೌಂಡ್​​ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸಹ ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಥೀಮ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ: ಈ ಇವಿಯ ಬುಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದರ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿತರಣೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20ರಿಂದ (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ BE 6 ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಎಡಿಷನ್​ ಕೇವಲ ವಾಹನವಲ್ಲ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಯೋಗ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಡಾರ್ಕ್, ಬೋಲ್ಡ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 300 ಯುನಿಟ್ಸ್​ ಸೀಮಿತ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

