ಥಾರ್​ ರಾಕ್ಸ್​ನಿಂದ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ; ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸ್ವದೇಶಿ ಕಂಪನಿ - MAHINDRA ACHIEVES RECORD SALES

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50,835 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗಿಂತ ಶೇ. 23 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 48,048 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 40,631 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.18 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಫ್ತು 2,787 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9e ಮತ್ತು BE 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಒರಿಜಿನ್ ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಾದ XEV 9e ಮತ್ತು BE 6 ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಎರಡು SUV ಗಳ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು (ಪ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ) ಮಾತ್ರ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9e ಪ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ಬೆಲೆ 30.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರೆ, ಮಹೀಂದ್ರಾ BE 6 ಪ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ಬೆಲೆ 26.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳು ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಆಗಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ..

ಮಹೀಂದ್ರಾ XEV 9e ಮತ್ತು BE 6Pack Three ಎರಡೂ 79 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು BE 6 ಅನ್ನು ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 682 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ, ದೊಡ್ಡದಾದ XEV 9e ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 656 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷತೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ SUV ಗಳು 79 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದು, 285 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 380 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.

