Mahindra Sales Recorded: ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (M&M) ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶಿಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರ ತಿಂಗಳ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು 75,901 ವಾಹನಗಳನ್ನು (ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳು + ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿ) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಫ್ತುಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು, ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಾರಾಟ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನಗಳ ವಿಭಾಗದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ಬಾರಿ ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 39,399 ವಾಹನಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 9ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟವು 40,846 ಯುನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಎಸ್ಯುವಿಗಳು, ಥಾರ್, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಯುವಿ ಸೀರಿಸ್ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ವಿಭಾಗವು ಕಂಪನಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 22,427 ಯುನಿಟ್ಗಳ ದೇಶಿಯ ಮಾರಾಟವು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಾದರಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೊಲೆರೊ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೊದಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾರಿಗೆಯಿಂದ ನಗರ ಸಾರಿಗೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. 7.5 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವಿರುವ ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ (LCV) ವಿಭಾಗವು ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಗಳು ಶೇಕಡಾ 16ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ವಾಹನಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವಿರುವ ಲಘು ವಾಹನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿದವು. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗವು 2,925 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 1 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಇಳಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 2-3.5 ಟನ್ LCV ಶ್ರೇಣಿಯು ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗವು 19,502 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 13 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಜಿಯಾದಂತಹ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, LCV ವಿಭಾಗವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.
