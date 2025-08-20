ETV Bharat / technology

‘ಮೇಡ್​ ಬೈ ಗೂಗಲ್​’: ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಸೀರಿಸ್​ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ; ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​​​​ಫೋನ್​​​​ ಪೀಚರ್ಸ್​ ಏನು? - MADE BY GOOGLE

Made By Google: ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೀರಿಸ್​ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಾಚ್, ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಇದರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಸೀರಿಸ್ (Photo Credit: Google)
Published : August 20, 2025 at 8:59 AM IST

Made By Google: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ‘ಮೇಡ್ ಬೈ ಗೂಗಲ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ ಸೇರಿವೆ.

ಹೊಸ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಕಂಪನಿಯು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸರ್ ಜಿ5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ. ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಾಚ್ 4 ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬಡ್ಸ್ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಸೀರಿಸ್​ನ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಟೆನ್ಸರ್ ಜಿ5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಕಾಣಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಫೋನ್‌ಗಳು ಫುಲ್​ HD ಪ್ಲಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬೆಲೆಗಳು: ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಬೆಲೆ 79,999 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಾಧನವು ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಅನ್ನು 90,600 ರೂ.ಗಳಿಗೆ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್ ಅನ್ನು 1,17,700 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು 1,79,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋಲ್ಡ್ ಕೇವಲ ಜೇಡ್ ಮತ್ತು ಮೂನ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಗೂಗಲ್‌ನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಈವೆಂಟ್‌ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಸೀರಿಸ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಸೀರಿಸ್​ ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್​ನ ಅಧಿಕೃತ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ರಾತ್ರಿ 10.30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಸೀರಿಸ್​ನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

