ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಭಾರತದ ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ!

Lunar Eclipse 2025: ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಇದು. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 7ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಈ ಆಕಾಶ ವಿದ್ಯಮಾನವು ‘ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ’ವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ದಶಕದ ಪ್ರಮುಖ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ‘ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ರಕ್ತ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ ಕೇವಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಜಂಟಿ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಏಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ? ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುವುದು? ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಭೂಮಿಯು ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾಗಶಃ ಹಂತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?: ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಹಣವು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಾವು ನೋಡುವ ಚಂದ್ರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ‘ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ರೇಖೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರೆ ‘ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ’ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರೆ ‘ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ’ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.
ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?: ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು (ಛತ್ರಿ) ಬೀಳಲಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ (ತರಂಗ ಉದ್ದ) ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಬೆಳಕು.. ದೀರ್ಘ ತರಂಗಾಂತರಗಳಂತೆ, ಭೂಮಿಯ ದಟ್ಟವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ನಂತರ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಬಣ್ಣದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಏಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ?: ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳು ಆಯ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗಶಃ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವು ಒಟ್ಟು ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ 7 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚಂದ್ರ ರಕ್ತ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಟ್ಟು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘವಾದ 82 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಆಕಾಶ ಘಟನೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?: ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ಮತ್ತು 8 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9.57 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1.26 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು 3 ಗಂಟೆ 29 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಏಷ್ಯಾ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪವಾಡವನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ಯಾವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ದೇಶದ ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಉತ್ತರ ಭಾರತ: ದೆಹಲಿ, ಚಂಡೀಗಢ, ಜೈಪುರ, ಲಕ್ನೋ
- ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತ: ಮುಂಬೈ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಪುಣೆ
- ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ: ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೊಚ್ಚಿ
- ಪೂರ್ವ ಭಾರತ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಗುವಾಹಟಿ
- ಮಧ್ಯ ಭಾರತ: ಭೋಪಾಲ್, ನಾಗ್ಪುರ ರಾಯ್ಪುರ
ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಬೇಕು?: ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಓಷಿಯಾನಿಯಾದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ಈ ಆಕಾಶ ದೃಶ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನೀವು TimeAndDate.com ಅಥವಾ NASA ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್-ಟೈಂ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
ಹೇಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು: ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಈ ಆಕಾಶ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಕನ್ನಡಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬರಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸಹ ನೋಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ಸೂತ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂತ ಕಾಲ (ಗ್ರಹಣದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಶುಭ ಗಳಿಗೆ) ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಿನ್ನುವುದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸೂತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗ್ರಹಣವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಸಮಯ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ.
