ಬಲ್ಬ್ನಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಇದು ಲೈಫೈಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ!
Bulb Internet: ವೈಫೈಗಿಂತ ಬಲ್ಬ್ ವೇಗವಾಗಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಲೈಫೈ ಪಿತಾಮಹ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್
Published : October 10, 2025 at 9:36 AM IST
Bulb Internet: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಲ್ಬ್ ಬೆಳಗುವುದಲ್ಲದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದರೆ.. ಇದು ಅದ್ಭುತವಲ್ಲವೇ? ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಮಾತು ನಿಜ!. ಲೈಫೈ ಎಂಬ ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (IMC) 2025 ರಲ್ಲಿ, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೈಫೈ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಹಾಸ್ ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಲೈಫೈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ? ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳು? ಅದರ ಮತ್ತು ವೈಫೈ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಲೈಫೈ ಎಂದರೇನು?: ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಹಾಸ್, ‘ಲೈಫೈ ಎಂದರೆ ಬೆಳಕಿನೊಂದಿಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಂವಹನ’ ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಲೈಟ್ ಫಿಡೆಲಿಟಿ. ಇದು ದೀಪಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಫೈಗಿಂತ ವೇಗವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವೈಫೈಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹಾಸ್ ಹೇಳಿದರು.
‘ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಗೋಚರ ಬೆಳಕು, ಅತಿಗೆಂಪು ಅಥವಾ ನೇರಳಾತೀತ ಬೆಳಕನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬಲ್ಬ್, ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.’ - ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಹಾಸ್, ಲೈಫೈ ಪಿತಾಮಹ
ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಆನ್/ಆಫ್ ಆಗುತ್ತವೆ (ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಾರಿ). ಈ ಮಿನುಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಗೋಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಗುಪ್ತ ಡೇಟಾ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ನಂತಹ ಲೈಫೈ ರಿಸೀವರ್ಗಳು ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡೇಟಾ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.
‘ಬಲ್ಬ್ ಪಲ್ಸ್ಗಳು ಮೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ನಂತಿವೆ. ಅವು ಬೈನರಿ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನದಲ್ಲಿರುವ ರಿಸೀವರ್ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.’ - ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಹಾಸ್, ಲೈಫೈ ಪಿತಾಮಹ
