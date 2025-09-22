ETV Bharat / technology

ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಮಾಪ್ತಿ!: ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​

Solar Eclipse 2025 Update: ಇಂದಿನಿಂದ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭ. ಈ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

SOLAR ECLIPSE 2025 UPDATE PARTIAL SOLAR ECLIPSE 2025 SOLAR ECLIPSE TIMINGS AND DATE SOLAR ECLIPSE 2025 SEPTEMBER
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಮಾಪ್ತಿ (Photo Credit: IANS File Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2025 at 7:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Solar Eclipse 2025 Update: ಇಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಹಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಮೋಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಇದನ್ನು ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

2025ರ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಭಾನುವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21) ರಾತ್ರಿ 10.59ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮರುದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22) ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3.23ರವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಜನರು ನಾಸಾ, ಟೈಮ್‌ ಅಂಡ್‌ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಂದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು.

ಮುಂದಿನ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮಂಗಳವಾರ, 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. 2026ರ ಈ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಮೊಜಾಂಬಿಕ್, ಜಾಂಬಿಯಾ, ಟಾಂಜಾನಿಯಾ, ಮಾರಿಷಸ್, ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಯ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1.11. ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ 4 ಗಂಟೆ 23 ನಿಮಿಷಗಳು ಆಗಿತ್ತು.

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು?

  • ದಿನಾಂಕ: 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, ಭಾನುವಾರ
  • ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಆರಂಭದ ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 10.59 (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ)
  • ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 1:11 (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ) (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22)
  • ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:23 (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಪ್ರಕಾರ) (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22)
  • ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಅವಧಿ: 4 ಗಂಟೆ 23 ನಿಮಿಷಗಳು

ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಶುಭ: ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಇಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಮಯ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸದ ಕಾರಣ ಅದು ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. 2025ರ ಶರದೀಯ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘಟಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮೊದಲ ಶುಭ ಸಮಯ ಸೋಮವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:09 ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:06 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:49 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:38 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ವಿಧಗಳು: ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

  1. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಗಲನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಹೊಳೆಯುವ ಸೌರ ಕರೋನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
  2. ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆವರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ನೆರಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ಉಂಗುರಾಕಾರದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಚುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
  4. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಇದು ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಣವಾಗಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಉಂಗುರಾಕಾರದ ನಡುವೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಭೂಮಿಯ ಕೋರ್​ - ಮ್ಯಾಂಟಲ್​​ ನಡುವೆ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

For All Latest Updates

TAGGED:

SOLAR ECLIPSE 2025 UPDATEPARTIAL SOLAR ECLIPSE 2025SOLAR ECLIPSE TIMINGS AND DATESOLAR ECLIPSE 2025 SEPTEMBERLAST SOLAR ECLIPSE 2025

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್, ಗ್ಯಾಜೆಟ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್​​: ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಡೀಲ್​ಗಳ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​!

ಎಪಿಎಲ್‌ ಆದ 14,771 ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳು: ಹಾವೇರಿ ಪಡಿತರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

'ಕಾಂತಾರ'ಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಸಾಥ್: ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್

ಓಮಾನ್​ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್​ ಬಿದ್ದರೂ ​​ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಾರದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್: ಕಾರಣ ಏನು ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.