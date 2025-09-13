ETV Bharat / technology

ಇಸ್ರೋದ ರಾಕೆಟ್​ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೊದಿಕೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿರಿಸುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ದರ್ಜಿ ಮೋಹನನ್​ ಅವರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

September 13, 2025

ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ) : ಇಸ್ರೋದ ವಲಿಯಮಲ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ದರ್ಜಿ ಮೋಹನನ್ (67) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಮೋಹನನ್ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸ್ಪಲಡುತ್ತಿದೆ.

1987 ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ವಲಿಯಮಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ, ಮೋಹನನ್ ವಂಡಾ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋಹನನ್ ಟೈಲರ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. 1995 ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯುವ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿತು.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ವಲಿಯಮಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೊದಿಕೆಗಳು ಮೋಹನನ್ ಅವರ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಟೈಲರಿಂಗ್​ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಅವರು, ಇಸ್ರೋಗಾಗಿಯೇ ದುಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

"ನನ್ನ ತಂದೆ ರಾಕೆಟ್​​ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಟ್​ ಹೊಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಕೆಟ್‌ನ ಹುಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಹೊಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು" ಎಂದು ಮೋಹನನ್​​ ಅವರ ಮಗ ಸಂತೋಷ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳವು: ಇಸ್ರೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳು ಅವಾಗಿದ್ದವು. ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಹೊಲಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ತಂದೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ವಲಿಯಮಲಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೃಹತ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

ಹಿರಿಯ ಮಗ ರಾಜೇಶ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೂ ತಂದೆಯವರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಗೆ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಸ್ರೋದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಅವರು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಶರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು" ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಮವಸ್ತ್ರ: ಮೋಹನನ್ ಅವರ ಕೆಲಸವು ರಾಕೆಟ್​ನ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೂ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ರಾಕೆಟ್‌ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಸ್ರೋ ಕೆಲಸದ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಆಲ್ ಕೇರಳ ಟೈಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಸಹ ಟೈಲರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ನಂತರವೂ, ಮೋಹನನ್ ಅವರು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ಇಸ್ರೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಮೋಹನನ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಶ್ರೀ, ಪುತ್ರರಾದ ಎಂ ರಾಜೇಶ್, ಎಂ ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಎಂ ನಿಧೀಶ್ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ISRO, ISRO SPACE SUITS, TAILOR MOHANAN, ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ದರ್ಜಿ, ISRO ROCKET SHIRT TAILOR

