ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕಿಯಾ! ಇದು 2 ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್​! - KIA CARENS CLAVIS EV LAUNCHED

ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕಿಯಾ ( Photo Credit: KIA )

By ETV Bharat Tech Team Published : July 16, 2025 at 10:09 AM IST | Updated : July 16, 2025 at 10:18 AM IST 2 Min Read

Kia Carens Clavis EV Launched: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಕಿಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ತಯಾರಕರೊಂದಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಗಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಿಯಾ ಕಾರುಗಳು ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ರೇಂಜ್​ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅದು ತನ್ನ ICE ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ MPV ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ EV ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬುಕಿಂಗ್ ಜುಲೈ 22ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಯಶಸ್ವಿ MPV ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ರೇಂಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 17.99 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಿಯಾ, EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಂದಿದೆ. ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗವು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅದರ ICE ರೂಪಾಂತರಗಳಂತೆಯೇ ಅದೇ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಇವಿ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸ್ಪರ್ಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್‌ನಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಬಂಪರ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬಾಡಿ ಲೈನ್ಸ್​, ಶಾರ್ಪ್​ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾವಿಸ್ ಇವಿಯನ್ನು ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 42 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ARAI ಪ್ರಕಾರ ಇದು 404 ಕಿಮೀ ರೇಂಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ 51.4 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ರೂಪಾಂತರವು ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು 490 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು 99 kW ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 126 kW ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ Carens Clavis EV ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು HTK Plus, HTX ಮತ್ತು HTX Plus ಎಂಬ ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 7 ಸೀಟರ್​ ಕಾರು. ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. Kia Carens Clavis EV ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ MPV ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಕಾರ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡುವ ಅಂಶವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಒಳಗೆ 26.62-ಇಂಚಿನ ಡ್ಯುಯಲ್ ಪನೋರಮಿಕ್ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಚಾಲಕನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೌಂಡ್​ ಅನುಭವವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಕಿಯಾ 8-ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೋಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನ್ನು ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ವಾತಾವರಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, 64-ಕಲರ್​ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಫುಟ್‌ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್​, ಸರೌಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತೇಲುವ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ವಾತಾಯನ ಫ್ರಂಟ್​ ಸೀಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಕಾರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಓದಿ: ಚೀನಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡಲು ಪ್ಲಾನ್​! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೇರ್​ ಅರ್ಥ್​ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್​ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಚಿಂತನೆ!

Last Updated : July 16, 2025 at 10:18 AM IST