ಕವಾಸಕಿ ಬೈಕ್​ ಲವರ್ಸ್​ಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​: ಬೆಲೆ 1.30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಡಿತ! - KAWASAKI KLX230 PRICE SLASHED

Kawasaki klx230 Price Slashed: ಬೈಕ್​ ಲವರ್ಸ್​ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಕವಾಸಕಿ klx230 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಈಗಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಕವಾಸಕಿ ಬೈಕ್​ ಲವರ್ಸ್​ಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​! ₹1.30 ಲಕ್ಷ ಕಡಿತ (Photo Credit: Kawasaki India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2025 at 1:20 PM IST

2 Min Read

Kawasaki klx230 Price Slashed: ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಕವಾಸಕಿ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಹಸ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ರೈಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ KLX230 ಬೈಕ್‌ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೋಟೋಕ್ರಾಸ್ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅನೇಕರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು.

ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 3.30 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 1.30 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ರೂ. 1.99 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪಲ್ಸ್, ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮತ್ತು ಕೆಟಿಎಂ ಅಡ್ವೆಂಚರ್‌ನಂತಹ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.

ಬೈಕ್‌ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕವಾಸಕಿ KLX230 ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಕವಾಸಕಿ ಈ ಲಾಭವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ಕವಾಸಕಿ ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ 2026 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಹೀಲ್​ ಟ್ರಾವೆಲ್​ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನಲ್ ABS (ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್) ಅನ್ನು ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನೆಲ್ ABS ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್-ಚಾನಲ್ ABS ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸವಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬೈಕ್‌ನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್, LED ಲೈಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ LCD ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕವಾಸಕಿ ಲೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೇ ಎಂಬ ಎರಡು ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕವಾಸಕಿ KLX230 ಡ್ಯುಯಲ್-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈಕ್ 233cc ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 8,000 rpm ನಲ್ಲಿ 18.1 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 6,400 rpm ನಲ್ಲಿ 18.3 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಗರ ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸವಾರಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಈ ಬೈಕ್ ಕೇವಲ 7.6 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಸವಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

