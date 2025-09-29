ETV Bharat / technology

Kannadiga Aishwarya Pissay: ಕನ್ನಡದ ಕುವರಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಿಪಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರ‍್ಯಾಲಿ-ರೈಡ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋರ್ಚುಗಲ್​ ಬೈಕ್​ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಡತಿ (Photo Credit: AISHWARYA PISSAY)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2025 at 10:13 AM IST

Kannadiga Aishwarya Pissay: ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಸಿಂಗ್ ರೈಡರ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪಿಸ್ಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ಐಎಂ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ರ‍್ಯಾಲೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ (ಡಬ್ಲ್ಯು2ಆರ್‌ಸಿ) ರೇಸ್ - ಬಿಪಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರ‍್ಯಾಲಿ-ರೈಡ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 2026ರ ಡಕಾರ್ ರ‍್ಯಾಲಿ ಕನಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಡಕಾರ್ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗುವುದು ಅವರ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಸಿಂಗ್ ರೈಡರ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪಿಸ್ಸಿ ಈಗ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ಐಎಂ ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ರ‍್ಯಾಲೀಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಪಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರ‍್ಯಾಲಿ-ರೈಡ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಡಕಾರ್​ ರ‍್ಯಾಲಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವರ ಗುರಿಯತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು.

2026 ರ ಡಕಾರ್ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗುವುದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಮಹಿಳಾ ಸವಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

W2RC ರ‍್ಯಾಲಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರ‍್ಯಾಲಿ ಒಟ್ಟು 2,000 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಐದು ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನ ಅಲೆಂಟೆಜೊ ಮತ್ತು ರಿಬಾಟೆಜೊ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮದುರಾದಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅವರ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಡಕಾರ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಮೊರಾಕೊ ರ‍್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪಿಸ್ಸಿ, ‘ಈ ಪ್ರಯಾಣ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ನಾನು ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಒದಗಿಸಿದ ಬೆಂಬಲ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಫ್‌ಐಎಂ ವರ್ಲ್ಡ್ ರ‍್ಯಾಲಿ-ರೈಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಮೊರಾಕೊದ ರ‍್ಯಾಲಿ, ಇದು ಡಕಾರ್ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು 2026 ರ ಡಕಾರ್ ರ‍್ಯಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು, ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನಾನು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಹಿಳಾ ರೇಸರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಂಬಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ’ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು 1982 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರ‍್ಯಾಲಿ ತಂಡವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಾರ್‌ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರ ರೇಸರ್‌ಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಟಿವಿಎಸ್ ಅಪಾಚೆ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಂಡವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ 20 ವರ್ಷಗಳ ರಸ್ತೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರೇಸಿಂಗ್ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರೇಸಿಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸವಾರರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಸಿಂಗ್‌ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರಂತಹ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು.

‘ಟಿವಿಎಸ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರವರ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೇಸಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಸವಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಿಸ್ಸೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರ ಧೈರ್ಯ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವು ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. 2026 ರ ಡಾಕರ್​ಗಾಗಿ ಅವರು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಲು, ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವ್ಯವಹಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಮಲ್ ಸಂಬ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಪೋರ್ಚುಗಲ್​ ಬೈಕ್​ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಡತಿ (Photo Credit: AISHWARYA PISSAY)

ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನಿಂದ ಮೊರಾಕೊ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸವಾರರು ಅಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಯಾರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಿಸೆ: 2022ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 9 ಶೋಗೆ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದ ಬೈಕ್ ರೈಡರ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪಿಸ್ಸೆ ಅವರು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪಿಸೆ ಅವರು ಮೋಟಾರ್‌ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ.

ಪೋರ್ಚುಗಲ್​ ಬೈಕ್​ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಡತಿ (Photo Credit: AISHWARYA PISSAY)

ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು: ಕನ್ನಡ ದೂರದರ್ಶನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟ ನನ್ನದಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರು ನನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಅಗಾಧವಾದ ಭಾವನೆ. ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹ-ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜಗಳಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ 9 ವೇಳೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಪೋರ್ಚುಗಲ್​ ಬೈಕ್​ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಡತಿ (Photo Credit: AISHWARYA PISSAY)

ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲೇ ಔಟ್​: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌9 ರ ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಬೈಕರ್​ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಿಸೆ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಬೈಕ್‌ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪಿಸೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಬಹುಬೇಗ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು.

