MG Motor India Celebrates Onam: ಕೇರಳ ಜನರಿಗೆ ಓಣಂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬ. ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾಕಪದ್ಧತಿ, ನೃತ್ಯಗಳು.. ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಸಹ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಕಾರ್ ಶೋರೂಂಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಓಣಂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳ ರಂಗೋಲಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಂಗೋಲಿ ಆಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.
This Onam, we envisioned something extraordinary - a Carkalam that would redefine celebration itself.— Morris Garages India (@MGMotorIn) August 25, 2025
300+ MG EVs, 1000+ attendees. One shared vision. One incredible achievement.
Together, we created India's largest floral formation by electric vehicles - now recognised by… pic.twitter.com/lGmQYWgYKx
ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾಕ್ಕಳಂ(ಕಾರುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ರಂಗೋಲಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಯಾತ್ ಬೋಲ್ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಓಣಂ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು 306 ಎಂಜಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಓಣಂನ ಭವ್ಯ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಈ ಕಾರುಗಳ ರಂಗೋಲಿಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರು. ಹಬ್ಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಹೇಳಿದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಂಜಿ ಡೀಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಇವೆ ಎಂದು ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ನಗದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ MG ಹೆಕ್ಟರ್, ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್, ಆಸ್ಟರ್, ಕಾಮೆಟ್, ZS EVನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ MG ವಾಹನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ MG ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.
MG ಮೋಟಾರ್ 270 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 543ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಟಚ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 90 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ MG ಮಾಲೀಕನೂ ವೇಗದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ MG SELECT ಅನುಭವ ಕೇಂದ್ರ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ MG ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.
