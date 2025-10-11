ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ‘ಜಿಯೋ ಏಜೆಂಟಿಕ್ AI’: ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
Jio Introduces Jio Agentic AI: ಜಿಯೋದ ಹೊಸ ಏಜೆಂಟಿಕ್ AI ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 11, 2025 at 3:12 PM IST
Jio Introduces Jio Agentic AI: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಾಯಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೆಹಲಿ NCR ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2025 (IMC 2025) ನಲ್ಲಿ "ಜಿಯೋ ಏಜೆಂಟಿಕ್ AI" ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ, ವಾರದ ಏಳು ದಿನಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಯೋ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂಗಡಿಯವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ.. ಈ AI ಸಹಾಯಕವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ AI ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು, ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
10 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು 10 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಯೋ ಹೇಳಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅದನ್ನು AI ಸಹಾಯಕ ಧ್ವನಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೈಲೆಟ್ಸ್: ಈ ಹೊಸ "ಜಿಯೋ ಏಜೆಂಟಿಕ್ AI" ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟಗಾರನಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂಗಡಿಯ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯ ತೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವ ಸಮಯಗಳಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
24/7 ಲಭ್ಯವಿದೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ ಇಲ್ಲ. ದಿನದ 24x7 ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕ ಕರೆಗಳು ಬಂದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಜಿಯೋ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಸರ್ವರ್ಗಳು, ಜಿಯೋ ಕ್ಲೌಡ್ + ಟ್ರೂ 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೇಗ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
