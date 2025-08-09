Jim Lovell Dies: ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಜಿಮ್ ಲೊವೆಲ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1970ರ ಅಪೊಲೊ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ನಾಸಾದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ನ ಲೇಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಅವರ ಜೀವನವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು. ಗನ್ಪೌಡರ್ ತಯಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದವು. ತನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಅವನು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ, ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿದರು. ಆ ರಾಕೆಟ್ ಸುಮಾರು 40 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಸ್ಫೋಟಿಸಿತ್ತು.
ಇದು ಅವರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ರಾಕೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೆಂದರೆ ನಂತರ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾದ ಅನೇಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಜಿಮ್ ಲೊವೆಲ್ ಈಗ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ 97ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
We are saddened by the passing of Jim Lovell, commander of Apollo 13 and a four-time spaceflight veteran.— NASA (@NASA) August 8, 2025
Lovell's life and work inspired millions. His courage under pressure helped forge our path to the Moon and beyond—a journey that continues today. https://t.co/AjT8qmxsZI pic.twitter.com/jBlxzgrmSk
ಸಂಭಾವ್ಯ ದುರಂತವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ: ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು 1970ರಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಲೊವೆಲ್ ಅಪೋಲೋ 13 ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಂಭಾವ್ಯ ದುರಂತವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಲೊವೆಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಯಿತು. ಜಿಮ್ ಲೊವೆಲ್ ಅಪೋಲೋ 8 ಮಿಷನ್ನ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರು, ಆದರೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ನನಸಾಯ್ತು ಕನಸು: 1928 ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜೇಮ್ಸ್ ಆರ್ಥರ್ ಲೊವೆಲ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲೊವೆಲ್ ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರು ಅನ್ನಾಪೊಲಿಸ್ನ ನೌಕಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನೌಕಾಪಡೆಯು ಅವರಿಗೆ ಪೈಲಟ್ ಆಗಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿತು.
ಲೊವೆಲ್ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಸಿಕ್ಕವು. 1958 ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಅವರು ತಮ್ಮ 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಸಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 1962 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಸಾದ ‘ನ್ಯೂ ನೈನ್’ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಭೂಮಿಯ ಚಿತ್ರ: ಅಪೋಲೋ 8 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೊವೆಲ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಸಹಚರರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 25,000 ಮೈಲಿಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಆಚೆಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಅದ್ಭುತ ನೋಟವನ್ನು ಕಂಡರು. ಅದನ್ನು ‘ಅರ್ಥ್ರೈಸ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರಿಗೆ ಭೂಮಿಯು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು. 1969ರಲ್ಲಿ ನಾಸಾದ ನೀಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಜ್ ಆಲ್ಡ್ರಿನ್ ಅವರನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಅದು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ: 1970ರಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಲೊವೆಲ್ ಅಪೋಲೋ 13 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಆದರು. ಅವರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಹುತೇಕ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಆಮ್ಲಜನಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು.
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲು ಲೊವೆಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಚಂದ್ರನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಶಾಖದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದರು. ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದರು.
ಲೊವೆಲ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ: 1973 ರಲ್ಲಿ ಲೊವೆಲ್ ನೌಕಾಪಡೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ಕಥೆಯ ಮೇಲೆ ‘ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂನ್’ ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು 1995 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಟಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಜಿಮ್ ಲೊವೆಲ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಂದ್ರನ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರು. ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಅವರ ಜೀವನವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಗರಣ ಎಂದ್ರೇನು? ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ್ಸ್!