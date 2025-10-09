ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಜೀಪ್ ಕಂಪಾಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಡಿಷನ್: ಏನುಂಟು ಗೊತ್ತಾ?
Jeep Compass Track Edition: ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀಪ್ ಕಂಪಾಸ್ ಹೊಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
Published : October 9, 2025 at 1:52 PM IST
Jeep Compass Track Edition: ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಜೀಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಎಸ್ಯುವಿಪ್ರಿಯರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್ಯುವಿ ಮಾದರಿಯಾದ ಜೀಪ್ ಕಂಪಾಸ್ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ, ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಂಪಾಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಸ್ಪರ್ಶಗಳು, ಸಾಹಸಸ್ನೇಹಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಷಾರಾಮಿ ನೋಟಗಳಂತಹ ಜೀಪ್ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಎರಡು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಹೇಗಿದೆ?: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಡಿಷನ್ SUV ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ ಡಿಟೈಲ್ಸ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ವಾಹನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ SUV ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಖಚಿತ. ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಹೊಸ ಲಿಮಿಟೆಡ್-ರನ್ ಎಡಿಷನ್ SUV ರೂ. 26,78,200 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೀಪ್ ಕಂಪಾಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ರಚನೆ, ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಫ್-ರೋಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಟೋ ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಜೀಪ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೆದರ್ ಫಿನಿಶ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದೆ.
|ಜೀಪ್ ಕಂಪಾಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಬೆಲೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋ ರೂಂ)
|ವೇರಿಯಂಟ್
|Compass Track Edition
|Compass Model S
|ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
|Diesel-MT
|ರೂ. 26.78 ಲಕ್ಷ
|ರೂ. 26.48 ಲಕ್ಷ
|ರೂ. 30,000
|Diesel-AT
|ರೂ. 28.64 ಲಕ್ಷ
|ರೂ. 28.31 ಲಕ್ಷ
|ರೂ. 33,000
|Diesel-AT 4x4
|ರೂ. 30.58 ಲಕ್ಷ
|ರೂ. 30.25 ಲಕ್ಷ
|ರೂ. 33,000
ಇಡೀ ಕಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆರಾಮದಾಯಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಸದ ಅದ್ಭುತ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ, ಹೊಸ ಟ್ಯುಪೆಲೊ ಲೆಥೆರೆಟ್ ಸೀಟುಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಎಸ್ಪ್ರೆಸೊ ಸ್ಮೋಕ್ ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಶ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೂಸ್ ಬೀಜ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಜೀಪ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ಯುಪೆಲೊ ವಿನೈಲ್ ಅಸೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಈ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಟಿನಾ ಲೆದರ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಎಸ್ಯುವಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವು ಜೀಪ್ನ ಗಮನವನ್ನು ವಿವರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹುಡ್ ಡೆಕಲ್, ಗ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿಟೈಲಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶೇಷ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ಸ್, ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಲಾಂಛನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೀಪ್ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಸ್ಯುವಿ 2.0-ಲೀಟರ್ ಮಲ್ಟಿಜೆಟ್ II ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅದು 170 ಎಚ್ಪಿ ಪವರ್ ಮತ್ತು 350 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಾಲನಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಹಾಗೆಯೇ 2WD ಮತ್ತು 4WD ಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 9-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸೇರಿವೆ. ಜೀಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ 9-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಸುಗಮ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗಳು, ವರ್ಗ-ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
