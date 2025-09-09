ETV Bharat / technology

ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ Jawa yezdiಯ ಮಾಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್​, ಅಡ್ವೆಂಚರ್​ ಮಾಡೆಲ್​ ಬೈಕ್​ಗಳ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ!

Motorcycles Price Drop: ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್​ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮೋಟಾರ್​​ಸೈಕಲ್​ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್​ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಯೆಜ್ಡಿ ಬೈಕ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಬೈಕ್ (Photo Credit: Jawa Yezdi Motorcycles)
ETV Bharat Tech Team

September 9, 2025

Motorcycles Price Drop: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬೈಕ್‌ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ತಂದಿವೆ. ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಯೆಜ್ಡಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಸ ಲಿಸ್ಟ್​ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈಗ ಅನೇಕ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ, 350 ಸಿಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ. 28 ರಿಂದ ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು 293 ಸಿಸಿ ಮತ್ತು 334 ಸಿಸಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಆಲ್ಫಾ2 ಎಂಜಿನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಯೆಜ್ಡಿ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಿದೆ.

334 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ತನ್ನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 29 ಪಿಎಸ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು 30 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾವಾ ಮತ್ತು ಯೆಜ್ಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಈಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಅವು ಸವಾರರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯೆಜ್ಡಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್, ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಜಾವಾ 42 ಬಾಬರ್‌ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ.

ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಯುವಕರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ವಾಸ್ತವ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಜಾವಾ-ಯೆಜ್ಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಜಾವಾ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ರೂ. 1,98,950 ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ ಜಾವಾ 350 ಈಗ ರೂ. 1,83,407 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 15,543 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾವಾ 42 ಬಾಬರ್ ಬೆಲೆಯೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರೂ. 2,09,500 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಈಗ ರೂ. 16,367 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 1,93,133 ಆಗಿದೆ.

ಮಾಡೆಲ್​ಹಳೆಯ ಬೆಲೆಹೊಸ ಬೆಲೆಇಳಿಕೆ
ಜಾವಾ 42 ಬಾಬರ್​ರೂ. 2,09,500ರೂ. 1,93,133ರೂ. 16,367
ಜಾವಾ 42ರೂ. 2,10,142ರೂ. 1,93,725ರೂ. 16,417
ಜಾವಾ 350ರೂ. 1,98,950ರೂ. 1,83,407ರೂ. 15,543
ಜಾವಾ ಪೆರಾಕ್ರೂ. 2,16,707ರೂ. 1,99,775ರೂ. 16,930

ಇದಲ್ಲದೆ ಜಾವಾ 42 ಸಹ ವಿಶೇಷ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರೂ. 2,10,142 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ ಈ ಬೈಕ್ ರೂ. 16,417 ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ ರೂ. 1,93,725 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಮಾದರಿ ಜಾವಾ ಪೆರಾಕ್. ಈ ಹಿಂದೆ ರೂ. 2,16,707 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ ಈ ಬೈಕ್ ರೂ. 16,930 ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ ರೂ. 1,99,775 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜಾವಾ ಮಾದರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ರೂ. 2,09,969 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಯೆಜ್ಡಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಕೇವಲ ರೂ. 1,93,565 ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರು ರೂ. 16,404 ವರೆಗಿನ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೆಜ್ಡಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರೂ. 2,14,900 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಬೈಕ್ ರೂ. 16,789 ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ ರೂ. 1,98,111 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಬೈಕ್‌ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

ಮಾಡೆಲ್​ಹಳೆಯ ದರಹೊಸ ಬೆಲೆಇಳಿಕೆ
ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ರೂ. 2,09,969ರೂ. 1,93,565ರೂ. 16,404
ಯೆಜ್ಡಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ರೂ. 2,14,900ರೂ. 1,98,111ರೂ. 16,789
ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ರೂ. 2,11,900ರೂ. 1,95,345ರೂ. 16,555

ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ರೂ.2,11,900 ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ, YZD ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬ್ಲರ್ ಈಗ ರೂ.16,555 ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ರೂ. 1,95,345ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿತವು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯುವಕರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಬೈಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜಾವಾ YZD ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ಗೆ ಪ್ರಬಲ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು.

