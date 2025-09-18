ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ಗೆ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್: ಮೂರನೇ ವಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್, ದಿನಕ್ಕೆ ₹60 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ!
Cyber Attack on Jaguar Land Rover: ಕಳೆದ 17 ದಿನಗಳಿಂದ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಪ್ರಮುಖ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹60 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.
Published : September 18, 2025 at 9:34 AM IST
Cyber Attack on Jaguar Land Rover: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ (JLR) ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 1 ರಂದು ಭಾರಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸದೆ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯು JLRನ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಟೈಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ. 60 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಮೊದಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ತೊಂದರೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಮಾರಾಟ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ‘ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಟ್ ಡೇ’ದಂದು JLR ಡೀಲರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರು ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ JLR ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 3 ರಂದು, ‘ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಂಟರ್ಸ್’ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಕರ್ ಗುಂಪು ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಈ ಗುಂಪು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯುಕೆ ರಿಟೈಲ್ ಚೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ & ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ರಿಟೈಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿಯು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ SAP ನೆಟ್ವೀವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿನ ತಿಳಿದಿರುವ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕರ್ ಗುಂಪು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ ಗುಂಪು JLR ಗ್ರಾಹಕರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ನಡೆದು ಮೂರು ವಾರಗಳಾದರೂ ಜೆಎಲ್ಆರ್ ಇನ್ನೂ ಹಾನಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 15ರೊಳಗೆ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಜೆಎಲ್ಆರ್ ಹೇಳಿತ್ತು. ಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂದಾಜನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೆಎಲ್ಆರ್ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 24ರ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಜಾಗ್ವಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡೇಟಾ ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ JLR ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆದಿದೆ.
JLR ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: JLR ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ದಿವಾಳಿತನದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಬಿಸಿಗೆ ಮಾಜಿ ಆಸ್ಟನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸಿಇಒ ಆಂಡಿ ಪಾಮರ್ ನೀಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, JLR ನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಡಚಣೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
