75 ಟನ್​, 40 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ರಾಕೆಟ್​ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೋ ಕಾರ್ಯ!

75 Tonne Satellite: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್, 40 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ದೈತ್ಯ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ರೋ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದು 75,000 ಕೆಜಿ (75 ಟನ್) ತೂಕವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
40 ಅಂತಸ್ತಿನ ರಾಕೆಟ್: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ರಾಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಎತ್ತರವು 40 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ರಾಕೆಟ್ 75 ಟನ್ (75,000 ಕೆಜಿ) ತೂಕದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ (LEO) ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಿದೆ. ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ 600-900 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಕಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ-ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾರಾಯಣನ್ ಇದನ್ನು ಡಾ. ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಯಾರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಕೆಟ್ (SLV-3) ಕೇವಲ 17 ಟನ್ ತೂಕವಿತ್ತು. ಇದು 35 ಕೆಜಿ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿತ್ತು. ಇಸ್ರೋದ ಹೊಸ ರಾಕೆಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ 2000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಇಸ್ರೋದ ಯೋಜನೆಗಳು: 2025 ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದರು.
- NAVIC ಉಪಗ್ರಹ: ಇದು ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು GPSಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- N1 ರಾಕೆಟ್: ಇದು ಇಸ್ರೋದ ಹೊಸ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಯುಎಸ್ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ: ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ LVM3 ರಾಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ 6,500 ಕೆಜಿ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು AST ಸ್ಪೇಸ್ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಹಕಾರದ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
- ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಪಗ್ರಹ: ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
- GSAT-7R: ಇದು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ GSAT-7 (ರುಕ್ಮಿಣಿ) ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಇದು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಬೃಹತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 75 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಸ್ರೋದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ರಾಕೆಟ್ LVM3 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು 10,000 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಭಾರವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಹೊಸ ರಾಕೆಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏಳು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲಿದೆ. ಹೋಲಿಕೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಗ್ರಹವೆಂದರೆ ಜುಪಿಟರ್ 3 (9,200 ಕೆಜಿ), ಇದನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು.
- ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಈ ರಾಕೆಟ್ ಇಸ್ರೋದ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ: ಅಮೆರಿಕದ 6,500 ಕೆಜಿ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಬಳಕೆ: ಈ ರಾಕೆಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂವಹನ, ಭೂಮಿಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಚರಣೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಇಸ್ರೋ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ (NGLV) ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ರಾಕೆಟ್ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
- ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಗತಿ: ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ 55 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ 2029ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 165 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸಂವಹನ, ಹವಾಮಾನ, ಸಂಚರಣೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?:
- ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿ: ಇಷ್ಟು ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಭಾರತವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ವಿದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಇಸ್ರೋಗೆ ಭಾರಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬ್ಲಾಕ್-2 ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲ: GSAT-7R ನಂತಹ ಮಿಲಿಟರಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿ: ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇಸ್ರೋ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ, ಹವಾಮಾನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು: ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
- ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ: ಈ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಜಿಷ್ಣು ದೇವ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಗೌರವವು ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
