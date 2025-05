ETV Bharat / technology

ಭಾರತೀಯರು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುವ ದಿನಗಳು ದೂರವಿಲ್ಲ: ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭ ಎಂದ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ - MOON MISSION 2040

ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್ ( ETV Bharat )

May 14, 2025

Moon Mission 2040: ಚಂದಮಾಮನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ದಿನಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿವೆ. 2040ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಇಸ್ರೋ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಥೇಣಿ ಬಳಿಯ ವಡಪುಡುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು 2040ಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಇಸ್ರೋದ ಎರಡನೇ ಉಡಾವಣಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುಲಶೇಖರಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶೇ.95ರಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಕುಲಶೇಖರಪಟ್ಟಣದಿಂದ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೂರನೇ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು. "ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು 10 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಯೋಜನೆಯ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. "ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಿಷನ್​ ಚಂದ್ರಯಾನ-4. ಇದು ಒಟ್ಟು 9600 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕವಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಯೋಜನೆಯು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಕೇವಲ 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ಅನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ-5 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಆಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 100 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

