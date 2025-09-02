Chandrayaan 3 DATA: ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ನ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗ? ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21. ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಅನ್ನು 2023 ಜುಲೈ 14ರಂದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಒಂದು ಚಂದ್ರ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪರಿಸರ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಂದ್ರನ ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಪೇಲೋಡ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ. ಪೇಲೋಡ್ ತಂಡಗಳು ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಜ್ಞರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 23, 2024 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಯಾನ-1 ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಆರ್ಬಿಟರ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಉಪ-ಮೇಲ್ಮೈ, ರಚನೆ (ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಶಾಸ್ತ್ರ) ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.
ಈಗ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೇಲೋಡ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ರೋವರ್ ಪೇಲೋಡ್ಗಳ ಡೇಟಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಡೇಟಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರದ (ISSDC) PRADAN ಪೋರ್ಟಲ್ pradan.issdc.gov.in ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.
ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಮಿಷನ್, 2023 ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಂದು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ಸ್ಮೂಥ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು 'ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು.
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ತಾಪಮಾನದ ಅಧ್ಯಯನ: ಈ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಗಿಂತ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರಯಾನ್ - 3 ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಚಾಸ್ಟೆ' ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 69 ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಿತು. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ 'ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿರುವ ಇಳಿಜಾರನ್ನು' ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 82 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ -170 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಇಳಿಸಿತ್ತು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಇಳಿಯುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 60 ಡಿಗ್ರಿ ತಲುಪಿತು. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದಾಗಿ ಚಾಸ್ಟೆ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌರ ವಿಕಿರಣವಿತ್ತು ಎಂದು ಕರಣಂ ಹೇಳಿದರು.
ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಳಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾದರಿ: ಚಂದ್ರನ ಉನ್ನತ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಜಾರಿನ ಕೋನವು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಂಡವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಧ್ರುವದ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿಜಾರು ಎದುರಾದರೆ 14 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋನವಿರುವ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಳಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾದರಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಮೇಲೆ ನಾಸಾದ 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್' ಮಿಷನ್ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಾತ ಇದೆ.. ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ದ್ರವವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಸಂಶೋಧಕರು ಈಗ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯು ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕರಣಂ, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೀರು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ವಾತವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯು ದ್ರವವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಆವಿಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದ್ದಿರದಿರಬಹುದು ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ವಾಸಯೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದ್ದಿರಬಹುದು: ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಆನ್-ಸೈಟ್ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಾಸಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಬಹುದು. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಚಾಸ್ಟೆ ಪಡೆದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಳತೆಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು, ಬಳಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಚಾಸ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನೀರಿನ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಾಸಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ತಾಣಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಚಂದ್ರನ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕರಣಂ ಹೇಳಿದರು.
