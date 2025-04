ETV Bharat / technology

ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​; ಭಾರತೀಯರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವುದು ಯಾವಾಗ? ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ! - WHEN INDIAN WILL LAND ON THE MOON

ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾರಾಣನ್​, ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ ಸತೀಶ್​ ಧವನ್​ ಬಾಹ್ಯಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ ರಾಜರಾಜನ್​ ಹಾಗೂ ಕಾವೇರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗ್ರೂಪ್​ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರವಿಂದನ್​ ಸೆಲ್ವರಾಜ್​ ( ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : April 24, 2025 at 5:13 PM IST 2 Min Read