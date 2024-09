ETV Bharat / technology

ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್‌ನಿಂದ ಹೊಸ ಐಫೋನ್​ಗೆ WhatsApp ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? - iPhone WhatsApp Backup

WhatsApp ಡೇಟಾವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ವಿಧಾನ (Credits: WhatsApp)

ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಐಕ್ಲೌಡ್ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಐಫೋನ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು WhatsApp "Chat Transfer" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ WhatsApp ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊಸ ಐಫೋನ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಳೆ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಫೋನ್​ನಲ್ಲೂ ಬಳಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್​ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. Settings > Chats > Transfer chats to iPhone > Start ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೋಗಿ.

ನಂತರ QR ಕೋಡ್ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ iPhone WhatsApp ಪೇಜ್​ಗೆ ಬನ್ನಿ.

ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆಯಲು "Chat History Tranfer" ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ ಹಳೆಯ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕ್ಯಾಮರಾದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಈ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಫೋನ್‌ಗಳ ನಡುವೆ WhatsApp ಡೇಟಾವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂರು ಬ್ಯಾಕಪ್ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಆಪ್​ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್​ಅಪ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ನಂತರ ನೀವು "iCloud" ಮೂಲಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು MacOS-ಆಧಾರಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

WhatsApp ಬ್ಯಾಕಪ್: WhatsApp > Settings > Chats > Chat Backup > create a backup. ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ನೀವು iCloud ನಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಹೊಸ iPhone ನಲ್ಲಿ ಅದೇ iCloud ಅಕೌಂಟ್​ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಿ ಬಳಸಬಹುದು.

iCloud ಬ್ಯಾಕಪ್: ಐಫೋನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಓಪನ್​ ಮಾಡಿ, ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ iCloud > iCloud ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್: Apple ನ Mac ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗೆ ನಿಮ್ಮ iPhone ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್​ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಲು iTunes or the Finder app > Back Up Now ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

WhatsApp ಅಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವಿಧಾನಗಳು ಎಂಡ್​ ಟು ಎಂಡ್​ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. WhatsApp ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಲಾದ ಡೇಟಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಟಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇತರರು ತಮ್ಮ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅನ್ವಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

