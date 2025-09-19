ETV Bharat / technology

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಐಫೋನ್​ ಮಾರಾಟ ಜೋರು! ಮುಂಬೈ ಆಪಲ್​ ಸ್ಟೋರ್​ ಮುಂಭಾಗ ಮಾರಾಮಾರಿ!

iPhone 17 Sale Begins: ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಐಫೋನ್​ ಮಾರಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈನ ಆಪಲ್​ ಸ್ಟೋರ್​ ಮುಂಭಾಗ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಐಫೋನ್​ ಮಾರಾಟ ಜೋರು! (Photo Credit: ANI and PTI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2025 at 10:59 AM IST

iPhone 17 Sale Begins: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್​ ಮಾರಾಟ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆಪಲ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಾದ ಐಫೋನ್ 17, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ, ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಏರ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಜನರು ಐಫೋನ್ 17 ಖರೀದಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಪುಣೆಯ ಆಪಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಹೊರಗೆ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ, ಮುಂಬೈನ ಜಿಯೋ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸಾಕೇತ್ ಮಾಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಖರೀದಿದಾರರ ಗುಂಪು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ. ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಸರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಪಲ್ ಅಂಗಡಿಯ ಹೊರಗೆ ಜನಸಂದಣಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಉತ್ಸಾಹ?: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಆಪಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್​ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಹಕ, ‘ ಸದ್ಯ ನಾನು ಐಫೋನ್​ 17 ಸೀರಿಸ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಾನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಐಫೋನ್ 18ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಐಫೋನ್ 17 ರೂ.82,900 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಐಫೋನ್ ಏರ್ ರೂ.1,19,900 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರೊ ಮಾದರಿ ರೂ.1,34,900 ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂ.1,49,900 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳು ಬೇಸ್ 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 48MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ, A19 ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೇರಿವೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಪ್ರೀ-ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್​ ಆದತಕ್ಷಣವೇ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆಪಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಮಾರಿ: ಮುಂಬೈನ ಬಿಕೆಸಿ ಜಿಯೋ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೊರಗೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಜನರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಜನರು ಶಾಂತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಐಫೋನ್​ ಖರೀದಿಯತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಪಲ್​ ಸ್ಟೋರ್​ ಮುಂಭಾಗ ಐಫೋನ್ 17 ಖರೀದಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹ ಜಮಾಯಿಸಿತ್ತು.

ಬಿಕೆಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಗ್ರಾಹಕ ಮನೋಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಾನು ಐಫೋನ್​ 17ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಐಫೋನ್ 17 ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಐಫೋನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಪಲ್ ಜ್ವರ ಏರುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ನೋಡೋಣ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

iPhone 17:

ಸ್ಟೋರೇಜ್ಬೆಲೆ
256GBರೂ. 82,900
512GBರೂ. 1,02,900

iPhone Air:

ಸ್ಟೋರೇಜ್ಬೆಲೆ
256GBರೂ. 1,19,900
512GBರೂ. 1,39,900
1TBರೂ. 1,59,900

​iPhone 17 Pro:

ಸ್ಟೋರೇಜ್​ಬೆಲೆ
256GBರೂ. 1,34,900
512GBರೂ. 1,54,900
1TBರೂ. 1,74,900

​iPhone 17 Pro Max:

ಸ್ಟೋರೇಜ್​ಬೆಲೆ
256GBರೂ. 1,49,900
512GBರೂ. 1,69,900
1TBರೂ. 1,89,900
2TBರೂ. 2,29,900

ಐಫೋನ್ 16 ಗಿಂತ ಐಫೋನ್ 17 ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯು 256GB ಬೇಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಐಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 128GB ಬೇಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಐಫೋನ್ 16 ಗಿಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

ಓದಿ: ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ! ಈ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ, ಭಾರತಕ್ಕಿದೇಯಾ ಎಫೆಕ್ಟ್​?

IPHONE 17 SERIESIPHONE 17 SALE IN INDIABENGALURU PHOENIX MALL OF ASIAAPPLE STORES IN INDIAIPHONE 17 SALE BEGINS

