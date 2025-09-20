ETV Bharat / technology

ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೇವಲ ಇಂಧನವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಶಕ್ತಿ: ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ (Photo Credit- ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 20, 2025 at 9:30 AM IST

Isro Chairman Special Interview: ಇಸ್ರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ‘ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು’ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಸರಿನಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿತು. ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಎನ್. ಕಲೈಸೆಲ್ವಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು, ಟರ್ಬೈನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಅವರು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು.

‘ಕ್ಲೀನ್​ ಎನರ್ಜಿ’ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲೀನ್​ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ಅಂಶವು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶ. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವಿಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ನಂತೆ ಇದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಎನರ್ಜಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿಯೂ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ‘ಹಸಿರು ಇಂಧನ’ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಸ್‌ಗಳು, ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ದ್ರವ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಅದು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಸ್ರೋದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಲು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ.

2010-11ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಡಾ. ನಾರಾಯಣನ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಜೂನ್ 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತಹ 5 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಲಿತ ಬಸ್‌ಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಬಿಎಚ್‌ಇಎಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಪಿಸಿಯಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

‘ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪ್ರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. 2010-11 ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇಸ್ರೋ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಧನ ಕೋಶ ಚಾಲಿತ ಬಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಕಳವಳಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.’ - ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್, ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

‘ಇದು ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ’: ‘ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜ್ವಾಲೆಯು ಬಣ್ಣರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಡಾ. ನಾರಾಯಣ್, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವು ಭಾರತದ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ನೋಟವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದವರೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಾ. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪಾತ್ರ, ಇಸ್ರೋದ ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಗನಯಾನದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತದೆ?

ಉತ್ತರ: ‘ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ವಾಹಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ದ್ರವ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಏಕೈಕ ಉಪ-ಉತ್ಪನ್ನವೆಂದರೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು. ಈ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವು ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಗ್ಯಾಸ್​-ಟರ್ಬೈನ್ ಎಂಜಿನ್‌ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಮಾನದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಧನವಲ್ಲ. ಇದು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ರಾಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ವಿಮಾನ, ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣಾ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಕೆಟ್ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ?

ಉತ್ತರ: ‘ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾನವಸಹಿತ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ದ್ರವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ-ಚಾಲಿತ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ನಾವು ಹೊಸ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು 60 ರಿಂದ 70 ಟನ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದು ಇಸ್ರೋದ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

