International Day Against Nuclear Tests: ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ಮಾನವೀಯತೆ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ 1945ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, 2025 ಮೊದಲ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ 80ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 80 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
1945ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ 2000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ದುರಂತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾತಾವರಣದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಪರಮಾಣು ಪರಿಣಾಮದ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ವಿನಾಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮೇ 2010ರಲ್ಲಿ "ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರಪಂಚದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು" ತಾವು ಬದ್ಧ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿದವು.
ಈ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ ಏನು?: ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2009ರಂದು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ 64ನೇ ಅಧಿವೇಶನವು ಆಗಸ್ಟ್ 29ನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ 64/35 ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮುಕ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಈ ನಿರ್ಣಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 29, 1991ರಂದು ಸಮಪಲಾಟಿನ್ಸ್ಕ್ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ತಾಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗಣರಾಜ್ಯವು ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು.
2010ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು, ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಸಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಮಾಣು ಯುಗದ ಆರಂಭ: ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಜುಲೈ 16, 1945ರಂದು ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ "ಟ್ರಿನಿಟಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ 20-ಕಿಲೋಟನ್ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಮಾಣು ಯುಗ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 6, 1945ರಂದು ಹಿರೋಷಿಮಾದಲ್ಲಿ "ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್" ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 9, 1945ರಂದು ನಾಗಸಾಕಿಯ ಮೇಲೆ "ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್" ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ಈ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಸುಮಾರು 2,20,000 ಜಪಾನಿಯರ ಸಾವಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾದರೆ, ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ನ ವಿಕಿರಣಗಳು ನಂತರ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 2 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದವು. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಿದ್ದವು. ಅಮೆರಿಕ 1946 ಮತ್ತು 1949ರ ನಡುವೆ ಇನ್ನೂ ಆರು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾಂಬ್ "ಜೋ 1" ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 29, 1949ರಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ "ಶೀತಲ ಸಮರ" ಆರಂಭವಾಯಿತು.
1954ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳುವಂತೆ ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ 1952ರಲ್ಲಿ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೂರನೇ ದೇಶವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದವು.
CTBT- ಸಮಗ್ರ ಪರಮಾಣು-ಪರೀಕ್ಷೆ-ನಿಷೇಧ ಒಪ್ಪಂದ: 1998ರ ಮೇ 11 ಮತ್ತು 13ರಂದು ಭಾರತವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪೋಖ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ "ಶಕ್ತಿ (ಪವರ್) '98" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎರಡು ಭೂಗತ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. 1974ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಸ್ ಕೋಹ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭೂಗತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ದೇಶಗಳಿವೆ. ಜನವರಿ 2024ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 12,121 ಪರಮಾಣು ಸಿಡಿತಲೆಗಳು ಇವೆ. ಸುಮಾರು 9,585 ಬಾಂಬ್ಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಸ್ತಾನುಗಳಲ್ಲಿವೆ. 2023ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸುಮಾರು 60ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ರಷ್ಯಾವು 5,459 ಪರಮಾಣು ಸಿಡಿತಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ 5,177 ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಂದಾಜು 600 ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಸಿಡಿತಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾವು 50 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದಳನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ 200 ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಂದಾಜು 90 ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚೀನಾ 500, ಫ್ರಾನ್ಸ್ 290, ಯುಕೆ 225, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 170 ಮತ್ತು ಭಾರತ 180 ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.
ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೇನು?: ಸ್ಫೋಟಕ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿದಳನ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮಿಳನ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದೇಶಗಳು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಷೇಧ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಪ್ರಸರಣ ರಹಿತ ಒಪ್ಪಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಅದು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ತಮಗಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟಗಳು ಬೃಹತ್ ಸ್ಫೋಟ, ಶಾಖ ಮತ್ತು ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪರಮಾಣು ಫೈರ್ಬಾಲ್ನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಯಾನೀಕರಿಸುವ ವಿಕಿರಣವು ನೇರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ವಿಕಿರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನುಗ್ಗುವ ಗಾಮಾ ಕಿರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟಗಳು ವಿಕಿರಣಶೀಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಲಿದೆ.
