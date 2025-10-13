ETV Bharat / technology

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚೇಂಜ್​: ಈಗ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್​, ಡಿಎಂ!

Instagram New Layout: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈಗ ರೀಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಡಿಎಂ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ (Photo Credit- AP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 12:00 PM IST

Instagram New Layout: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಪ್‌ಡೇಟ್. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ಥ್ರೆಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಇದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಹೊಸ ಮೆನು ಬಾರ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಎರಡು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾದ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಗಳು (ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಮೆಸೇಜ್​) ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.

ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಓಪನ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಮ್​, ಸರ್ಚ್​, ಕ್ರಿಯೇಟ್​, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಪ್ಶನ್​ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಈ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಾರ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್​ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೆನು ಬಾರ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಈಗ Reels, DM ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ಯಾಬ್: ನೀವು ಈ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗ Reels ಮತ್ತು DM ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸರ್ಚ್​ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಹ ಮರುಸ್ಥಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಇನ್​ಸ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಆಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೀಗ ಇದು ಆಪ್ಶನಲ್​ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಈಗ ಕೇವಲ ಫೋಟೋ ಶೇರ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್​ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್​ ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಡಮ್‌ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಗಮನ ಈ ಎರಡು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಗಳು ಎರಡನೇ ಟ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿವೆ.

ಓದಿ: ‘ಎಐ ಕುರಿತು ಭಯ ಬೇಡ, ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ’

