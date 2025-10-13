ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚೇಂಜ್: ಈಗ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್, ಡಿಎಂ!
Instagram New Layout: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈಗ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಂ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : October 13, 2025 at 12:00 PM IST
Instagram New Layout: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ಥ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಇದರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಹೊಸ ಮೆನು ಬಾರ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಎರಡು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾದ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಗಳು (ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್) ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಿನ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಮ್, ಸರ್ಚ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಪ್ಶನ್ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಈ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಬಾರ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೆನು ಬಾರ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಈಗ Reels, DM ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ಯಾಬ್: ನೀವು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗ Reels ಮತ್ತು DM ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸರ್ಚ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಹ ಮರುಸ್ಥಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೀಗ ಇದು ಆಪ್ಶನಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಈಗ ಕೇವಲ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗಮನ ಈ ಎರಡು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಗಳು ಎರಡನೇ ಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿವೆ.
