ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್! ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್, ಮೊಸ್ಸೆರಿ
Instagram Hits 3 Billion Users: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಟಾದ ಮೂರನೇ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 25, 2025 at 7:43 AM IST
Instagram Hits 3 Billion Users: ಮೆಟಾದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಾಸಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೆಟಾದ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈಗ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾಸಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
‘ಈ ಸಮುದಾಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು’ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಂತರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಈಗ ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾಸಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ, ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ರೆಕಮಂಡೇಷನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೀಲ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಮೊಸ್ಸೆರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೆಟಾದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಾದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮೆಟಾವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್ನಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ.
ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿರಂತರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೀಲ್ಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸುಲಭ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಹಣಗಳಿಸುವ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೆಟಾ AI-ಚಾಲಿತ ಶಿಫಾರಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್-ಶೇರಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಹಣಗಳಿಸುವ ಟೂಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೇದಿಕೆಯು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ: 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಎಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಧನೆಯು ಮೆಟಾಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.