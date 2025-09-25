ETV Bharat / technology

ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​! ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಜುಕರ್​ಬರ್ಗ್​, ಮೊಸ್ಸೆರಿ

Instagram Hits 3 Billion Users: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಟಾದ ಮೂರನೇ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

INSTAGRAM CHIEF ADAM MOSSERI META CEO MARK ZUCKERBERG INSTAGRAM FACEBOOK WHATSAPP INSTAGRAM ACHIEVEMENT
ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2025 at 7:43 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Instagram Hits 3 Billion Users: ಮೆಟಾದ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂತರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಾಸಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮೆಟಾದ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈಗ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾಸಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

‘ಈ ಸಮುದಾಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು’ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಂತರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಈಗ ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾಸಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆಡಮ್ ಮೊಸ್ಸೆರಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ, ರೀಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ರೆಕಮಂಡೇಷನ್ಸ್​ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತಾ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೀಲ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್​​ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಮೊಸ್ಸೆರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಟಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೆಟಾದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಾದ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮೆಟಾವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂತೆಯೇ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಈಗ ಜನರೇಷನ್ ಝಡ್‌ನಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ.

ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿರಂತರ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೀಲ್ಸ್‌ನ ಲಾಂಚ್​ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಶಾರ್ಟ್​ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸುಲಭ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ಗೆ ಹೊಸ ಹಣಗಳಿಸುವ ಟೂಲ್ಸ್​ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೆಟಾ AI-ಚಾಲಿತ ಶಿಫಾರಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್-ಶೇರಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​ಗೆ ಹಣಗಳಿಸುವ ಟೂಲ್ಸ್​ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೇದಿಕೆಯು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ: 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾಸಿಕ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಎಂದರೆ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್​, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಧನೆಯು ಮೆಟಾಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ನಿರಂತರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಓದಿ: ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಮಿಷನ್​: 10 ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಾಸಾ

For All Latest Updates

TAGGED:

INSTAGRAM CHIEF ADAM MOSSERIMETA CEO MARK ZUCKERBERGINSTAGRAM FACEBOOK WHATSAPPINSTAGRAM ACHIEVEMENTINSTAGRAM HITS 3 BILLION USERS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಂದ್; ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ

ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?

18 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿವೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ?

ಇಂದು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ ಒಂದೇ: ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ ಗೊತ್ತೇ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.